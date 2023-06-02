https://crimea.ria.ru/20230602/v-rossii-poyavyatsya-novye-armii-i-voennye-okruga-1129146804.html

В России появятся новые армии и военные округа

В России появятся новые армии и военные округа - РИА Новости Крым, 02.06.2023

В России появятся новые армии и военные округа

В России в текущем году будут сформированы две новые армии – общевойсковая и воздушная, а также создадут Азовский военно-морской район и два новых военных... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T12:22

2023-06-02T12:22

2023-06-02T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В России в текущем году будут сформированы две новые армии – общевойсковая и воздушная, а также создадут Азовский военно-морской район и два новых военных округа. Об этом сообщил замначальника Генерального штаба Вооруженных сил, начальник главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.По его словам, главная задача, которая сейчас стоит перед ведомством, – достичь нужных показателей по призыву россиян на срочную военную службу и службу по контракту. Это особенно важно в свете поставленных на нынешний год задач, связанных с увеличением численности армии."Масштабные задачи по наращиванию состава Вооруженных сил, увеличению их численности в 2023 году... в сжатые сроки обязывают нас организованно провести комплектование личным составом, его размещение, всестороннее обеспечение, синхронизацию мероприятий со сроками подачи основных образцов вооружения, военной и специальной техники и других материальных средств", – сказал Бурдинский в ходе закрытого сбора с руководством штабов военных округов и военными комиссарами субъектов РФ, его слова приводятся в статье информационно-аналитического и методического журнала Минобороны "Военные комиссариаты России".Мобилизация ресурсов обусловлена созданием новых войсковых соединений и оперативных формирований, в том числе двух новых армий.В декабре о необходимости совершенствовать состав и структуры видов ВС России, а также создать новые межвидовые стратегические территориальные объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа – заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Глава военного ведомства отмечал, что это обусловлено "стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции".Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из РоссииВведут ли военное положение в России – ответ КремляПополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников

https://crimea.ria.ru/20230524/shoygu-rasskazal-o-podgotovke-voennykh-dlya-raboty-s-novoy-tekhnikoy-1128935956.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, общество, новости, безопасность