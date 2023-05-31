https://crimea.ria.ru/20230531/borba-s-kontrabandoy-ekspert-poyasnil-zapret-vyvoza-patronov-iz-rossii-1129112783.html

Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из России

Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из России - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из России

Российские патроны могут вывозиться из страны на Украину и территории недружественных европейских стран через третьих лиц для переработки на нужды киевского... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T19:23

2023-05-31T19:23

2023-05-31T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Российские патроны могут вывозиться из страны на Украину и территории недружественных европейских стран через третьих лиц для переработки на нужды киевского режима. Именно этот фактор мог стать одной из причин введения временного запрета на вывоз боеприпасов из страны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов.Борьба с контрабандой боеприпасовРанее сообщалось, что по решению правительства Российской Федерации в стране введен временный запрет на вывоз патронов и гильз. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2023 года."На мой взгляд, в введении этого запрета видны прямые параллели с Украиной, власти которой официально разрешили своим гражданам иметь дома не только охотничье, но и нарезное оружие военного предназначения", - считает военный аналитик Кашканов.По его словам, введенный запрет может сигнализировать о том, что украинская сторона пользуется российскими боеприпасами, закупая их через третьих лиц, и российской стороне это стало известно. Возможно, принятое кабмином решение ставит целью проверить то, насколько верна эта гипотеза, предположил он.И отметил: поскольку запрет на вывоз патронов и гильз из России носит временный характер, то власти хотят посмотреть, насколько изменится ситуация.Современная спецификаВ то же время, по мнению директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, временный запрет на вывоз патронов и гильз из страны является естественным решением в сложившейся политической ситуации.По его словам, соответствующее решение правительства является естественным, которое так или иначе "можно присовокупить к специфике нынешней нашей жизни".Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – экспертВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабминШойгу: в России начался серийный выпуск новейших видов вооружения для СВО

https://crimea.ria.ru/20230406/v-rossii-sozdali-novuyu-dvoynuyu-bronyu-dlya-voennoy-tekhniki-1128020946.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

россия, оружие, безопасность, украина, сво, мнения, василий кашканов, сергей горбачев, закон и право