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Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из России - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из России
Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из России - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из России
Российские патроны могут вывозиться из страны на Украину и территории недружественных европейских стран через третьих лиц для переработки на нужды киевского... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T19:23
2023-05-31T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Российские патроны могут вывозиться из страны на Украину и территории недружественных европейских стран через третьих лиц для переработки на нужды киевского режима. Именно этот фактор мог стать одной из причин введения временного запрета на вывоз боеприпасов из страны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов.Борьба с контрабандой боеприпасовРанее сообщалось, что по решению правительства Российской Федерации в стране введен временный запрет на вывоз патронов и гильз. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2023 года."На мой взгляд, в введении этого запрета видны прямые параллели с Украиной, власти которой официально разрешили своим гражданам иметь дома не только охотничье, но и нарезное оружие военного предназначения", - считает военный аналитик Кашканов.По его словам, введенный запрет может сигнализировать о том, что украинская сторона пользуется российскими боеприпасами, закупая их через третьих лиц, и российской стороне это стало известно. Возможно, принятое кабмином решение ставит целью проверить то, насколько верна эта гипотеза, предположил он.И отметил: поскольку запрет на вывоз патронов и гильз из России носит временный характер, то власти хотят посмотреть, насколько изменится ситуация.Современная спецификаВ то же время, по мнению директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, временный запрет на вывоз патронов и гильз из страны является естественным решением в сложившейся политической ситуации.По его словам, соответствующее решение правительства является естественным, которое так или иначе "можно присовокупить к специфике нынешней нашей жизни".Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – экспертВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабминШойгу: в России начался серийный выпуск новейших видов вооружения для СВО
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россия, оружие, безопасность, украина, сво, мнения, василий кашканов, сергей горбачев, закон и право
Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из России

Кашканов: российские патроны через третьи лица могут попадать на Украину для переработки

19:23 31.05.2023
 
Патроны
Патроны
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Российские патроны могут вывозиться из страны на Украину и территории недружественных европейских стран через третьих лиц для переработки на нужды киевского режима. Именно этот фактор мог стать одной из причин введения временного запрета на вывоз боеприпасов из страны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов.

Борьба с контрабандой боеприпасов

Ранее сообщалось, что по решению правительства Российской Федерации в стране введен временный запрет на вывоз патронов и гильз. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2023 года.
"На мой взгляд, в введении этого запрета видны прямые параллели с Украиной, власти которой официально разрешили своим гражданам иметь дома не только охотничье, но и нарезное оружие военного предназначения", - считает военный аналитик Кашканов.
По его словам, введенный запрет может сигнализировать о том, что украинская сторона пользуется российскими боеприпасами, закупая их через третьих лиц, и российской стороне это стало известно. Возможно, принятое кабмином решение ставит целью проверить то, насколько верна эта гипотеза, предположил он.
"Конечно, оборонная промышленность Украины как-то работает, что-то производила и производит, но все ее мощности были закручены еще под формат Советского Союза и России. Сейчас они в основном пользуются натовскими образцами оружия. Вполне возможно, речь идет не только о контрабанде наших патронов и гильз на Украину, но и глобальнее: наши боеприпасы могут перерабатываться недружественными нам европейскими странами для того, чтобы производить боеприпасы для Украины", - предположил военный аналитик.
И отметил: поскольку запрет на вывоз патронов и гильз из России носит временный характер, то власти хотят посмотреть, насколько изменится ситуация.
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Современная специфика

В то же время, по мнению директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, временный запрет на вывоз патронов и гильз из страны является естественным решением в сложившейся политической ситуации.

"Думаю, что этот временный запрет связан с проведением специальной военной операции, чтобы, с одной стороны, аккумулировать возможности нашей промышленности и наличного боезапаса, а с другой – предотвратить попадание российских патронов и гильз на всякого рода "черные" и прочие рынки", - сказал эксперт.

По его словам, соответствующее решение правительства является естественным, которое так или иначе "можно присовокупить к специфике нынешней нашей жизни".
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