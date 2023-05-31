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Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин
Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин
По решению правительства Российской Федерации в стране введен временный запрет на вывоз патронов и гильз. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2023 года. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T12:09
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. По решению правительства Российской Федерации в стране введен временный запрет на вывоз патронов и гильз. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.Запрет на вывоз, в частности, распространяется на гильзы, в том числе капсулированные, для патронов к нарезному огнестрельному оружию калибров 5,45 × 39 мм, 5,56 × 45 мм (223 Rem), 7,62 × 39 мм, 7,62 × 51 мм (308 Win), 7,62 × 54 мм, 7,62 × 67 мм (300 WM), 8,6 × 70 мм (338 LM), 12,7 × 99 мм (50 BМG), 12,7 × 108 мм, уточняется в постановлении.Вместе с тем, вывозить патроны и гильзы для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, а также других войск и воинских формирований, не запрещено. Принятое правительством решение связано с обеспечением защиты государственных интересов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в ЕвропеКак скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВОВ России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации
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Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин

В России до 31 декабря введен запрет на вывоз из страны патронов и гильз

12:09 31.05.2023 (обновлено: 12:35 31.05.2023)
 
© Пресс-служба РосгвардииПатроны. Архивное фото
Патроны. Архивное фото
© Пресс-служба Росгвардии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. По решению правительства Российской Федерации в стране введен временный запрет на вывоз патронов и гильз. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
"Ввести до 31 декабря 2023 года включительно запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению", - сказано в тексте постановления.
Запрет на вывоз, в частности, распространяется на гильзы, в том числе капсулированные, для патронов к нарезному огнестрельному оружию калибров 5,45 × 39 мм, 5,56 × 45 мм (223 Rem), 7,62 × 39 мм, 7,62 × 51 мм (308 Win), 7,62 × 54 мм, 7,62 × 67 мм (300 WM), 8,6 × 70 мм (338 LM), 12,7 × 99 мм (50 BМG), 12,7 × 108 мм, уточняется в постановлении.
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Вместе с тем, вывозить патроны и гильзы для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, а также других войск и воинских формирований, не запрещено.
Принятое правительством решение связано с обеспечением защиты государственных интересов.
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