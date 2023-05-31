https://crimea.ria.ru/20230531/vyvoz-patronov-i-gilz-iz-rossii-vremenno-zapreschen--kabmin-1129100181.html

Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин

Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин

По решению правительства Российской Федерации в стране введен временный запрет на вывоз патронов и гильз. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2023 года. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T12:09

2023-05-31T12:09

2023-05-31T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. По решению правительства Российской Федерации в стране введен временный запрет на вывоз патронов и гильз. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.Запрет на вывоз, в частности, распространяется на гильзы, в том числе капсулированные, для патронов к нарезному огнестрельному оружию калибров 5,45 × 39 мм, 5,56 × 45 мм (223 Rem), 7,62 × 39 мм, 7,62 × 51 мм (308 Win), 7,62 × 54 мм, 7,62 × 67 мм (300 WM), 8,6 × 70 мм (338 LM), 12,7 × 99 мм (50 BМG), 12,7 × 108 мм, уточняется в постановлении.Вместе с тем, вывозить патроны и гильзы для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, а также других войск и воинских формирований, не запрещено. Принятое правительством решение связано с обеспечением защиты государственных интересов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в ЕвропеКак скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВОВ России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230406/v-rossii-sozdali-novuyu-dvoynuyu-bronyu-dlya-voennoy-tekhniki-1128020946.html

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