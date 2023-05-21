https://crimea.ria.ru/20230521/unichtozhenie-amerikanskikh-zrk-patriot-na-ukraine-vopros-vremeni--ekspert-1128840888.html

Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт

Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт

Боеголовки от якобы российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которые показал на видео мэр Киева Виталий Кличко, - это подделка непонятного происхождения,... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T19:02

2023-05-21T19:02

2023-05-21T19:02

киев

украина

сво

поставки западного оружия украине

александр хроленко

мнения

вооруженные силы россии

оружие

patriot (зенитный ракетный комплекс)

виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Боеголовки от якобы российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которые показал на видео мэр Киева Виталий Кличко, - это подделка непонятного происхождения, сказал в эфире "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.Киевский градоначальник 16 мая заявил об уничтожении одной ракеты этого класса, а затем в украинских СМИ появились сообщения о якобы поражении еще шести "Кинжалов". В украинском сегменте интернета активно тиражировалось видео стрельбы американской системы ЗРК Patriot, в ходе которой якобы были сбиты сверхзвуковые ракеты.Гиперзвуковая ракета "Кинжал" – это сложнейший комплекс, имеющий многослойное строение. Она летит на скорости более 12 тысяч километров в час, окруженная облаком высокотемпературной плазмы, отметил он. Поэтому боеголовка просто не может быть металлической: в этом случае она бы просто расплавилась."Ну и вот эти сказки про то, что сначала якобы была сбита одна, а потом сразу шесть ракет "Кинжал" над Киевом. Наше Минобороны поставило точку в этом вопросе ночью на 16 мая, когда ударом реального "Кинжала" была уничтожена целая батарея ЗРК Patriot, пять пусковых установок, радар и несколько человек личного состава, в том числе американских специалистов, помогающих украинцам поражать воздушные цели", - заявил эксперт."Кинжал" накрыл позицию, установленную, судя по видео, где-то в парковой зоне Киева. Лучше всего о том, что это было прямое попадание, говорит тот факт, что после этого резко упали акции американского производителя Patriot, которые до этого считались неуязвимыми, отметил Хроленко."И когда там говорят сегодня, что Patriot не вышел из строя, он поцарапан, мы его будем ремонтировать или даже уже отремонтировали, ну это все сказки в пользу бедных. И бедные в данном случае американские производители, акции которых резко упали в цене", - заявил он.По информации эксперта, на Украине осталась еще одна батарея Patriot, у которой против российского "Кинжала" нет никаких шансов.При этом, объясняет эксперт, российская гиперзвуковая ракета летит не по баллистической траектории. Она маневрирует, и поэтому ее движение не способен предсказать ни один существующий радар.17 мая в Минобороны России сообщили, что накануне российскими гиперзвуковыми ракетами класса "Кинжал" была уничтожена батарея из пяти пусковых установок ЗРК Patriot американского производства. За последние дни авиаударами, артиллерией и высокоточным оружием было поражено несколько крупных украинских складов боеприпасов и техники иностранного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в городах УкраиныСильные взрывы прогремели в Киеве – что известно"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах

https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskiy-kinzhal-unichtozhil-v-kieve-amerikanskiy-patriot-1128749278.html

https://crimea.ria.ru/20230519/postavki-ukraine-oruzhiya-iz-evropy-budut-sokraschatsya--prognoz-1128813786.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, сво, поставки западного оружия украине, александр хроленко, мнения, вооруженные силы россии, оружие, patriot (зенитный ракетный комплекс), виталий кличко