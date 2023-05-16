https://crimea.ria.ru/20230516/nochnye-udary-po-infrastrukture-ukrainy--chto-izvestno-1128743029.html

Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известно

Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известно - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известно

Мощные взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. Об этом сообщают украинские власти и... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T10:02

2023-05-16T10:02

2023-05-16T10:53

украина

киев

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Удары по КиевуВзрывы произошли в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также попадания зафиксированы в Шевченковском и Дарницком районах. Кличко проинформировал, что в лесопарковой зоне упали обломки беспилотника. Он призвал горожан спрятаться в укрытиях на время воздушной тревоги.По информации военно-гражданской администрации города, удары по столице наносились с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов."Атака была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - говорится в сообщении обладминистрации.Взрывы в Харьковской области и СумахГромко ночью было и в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области. Глава обладминистрации Олег Синегубов сообщил о попаданиях по инфраструктуре.О взрывах рассказали и власти Сумской области Украины. По информации военно-гражданской администрации региона, удары пришлись по Белопольскому району. Всего прозвучало семь взрывов, пострадавших нет.Как сообщалось, 13 мая сильные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, повреждения получил объект критической инфраструктуры. Из-за ударов и последствий ряд поездов Украинской железной дороги изменили график следования.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в городах УкраиныСильные взрывы прогремели в Киеве – что известно"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах

украина

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харьковская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, сво, вооруженные силы россии, владимир кличко, харьковская область, сумская область, новости