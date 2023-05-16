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Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известно - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известно
Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известно - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известно
Мощные взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. Об этом сообщают украинские власти и... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T10:02
2023-05-16T10:53
украина
киев
сво
вооруженные силы россии
владимир кличко
харьковская область
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Удары по КиевуВзрывы произошли в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также попадания зафиксированы в Шевченковском и Дарницком районах. Кличко проинформировал, что в лесопарковой зоне упали обломки беспилотника. Он призвал горожан спрятаться в укрытиях на время воздушной тревоги.По информации военно-гражданской администрации города, удары по столице наносились с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов."Атака была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - говорится в сообщении обладминистрации.Взрывы в Харьковской области и СумахГромко ночью было и в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области. Глава обладминистрации Олег Синегубов сообщил о попаданиях по инфраструктуре.О взрывах рассказали и власти Сумской области Украины. По информации военно-гражданской администрации региона, удары пришлись по Белопольскому району. Всего прозвучало семь взрывов, пострадавших нет.Как сообщалось, 13 мая сильные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, повреждения получил объект критической инфраструктуры. Из-за ударов и последствий ряд поездов Украинской железной дороги изменили график следования.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в городах УкраиныСильные взрывы прогремели в Киеве – что известно"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах
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украина, киев, сво, вооруженные силы россии, владимир кличко, харьковская область, сумская область, новости
Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известно

Мощные взрывы прогремели ночью в Киеве и других городах Украины

10:02 16.05.2023 (обновлено: 10:53 16.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.

Удары по Киеву

Взрывы произошли в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Взрывы в Киеве. Несколько - в Соломенском районе. Предварительно, в результате попадания обломков ракеты произошло возгорание нескольких авто, повреждено строение площадью 200 квадратных метров", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Также попадания зафиксированы в Шевченковском и Дарницком районах. Кличко проинформировал, что в лесопарковой зоне упали обломки беспилотника. Он призвал горожан спрятаться в укрытиях на время воздушной тревоги.
По информации военно-гражданской администрации города, удары по столице наносились с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов.
"Атака была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - говорится в сообщении обладминистрации.

Взрывы в Харьковской области и Сумах

Громко ночью было и в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области. Глава обладминистрации Олег Синегубов сообщил о попаданиях по инфраструктуре.
О взрывах рассказали и власти Сумской области Украины. По информации военно-гражданской администрации региона, удары пришлись по Белопольскому району. Всего прозвучало семь взрывов, пострадавших нет.

Кроме того, по информации украинских СМИ, прилеты зафиксированы в Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях, а также в Краматорске, Славянске и Черкассах. Воздушная тревога ночью звучала по всей стране.

Как сообщалось, 13 мая сильные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, повреждения получил объект критической инфраструктуры. Из-за ударов и последствий ряд поездов Украинской железной дороги изменили график следования.
Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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УкраинаКиевСВОВооруженные силы РоссииВладимир КличкоХарьковская областьСумская областьНовости
 
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