https://crimea.ria.ru/20230504/ukrenergo-soobschila-o-povrezhdeniyakh-energosistemy-v-semi-regionakh-1128531951.html

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах - РИА Новости Крым, 04.05.2023

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах

Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, без света остались более 200 тысяч потребителей. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T14:08

2023-05-04T14:08

2023-05-04T14:08

украина

укрэнерго

сво

сумская область

харьковская область

днепр (город на украине)

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111653/87/1116538760_248:0:2806:1439_1920x0_80_0_0_54d28e5789d9c331debe57fc34f6a52b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, без света остались более 200 тысяч потребителей. Об этом в четверг сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".По информации энергохолдинга, в Херсоне без света остались 6 тысяч человек, в Днепропетровской области – 15 тысяч, в подконтрольной Киеву части Донецкой области – 186 тысяч.Накануне вечером и в ночь на четверг в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны - около пяти часов. СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области, Одессе и других регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине вырастут тарифы на электроэнергиюНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского

https://crimea.ria.ru/20230501/seriya-vzryvov-na-ukraine-chto-izvestno--1128459887.html

украина

сумская область

харьковская область

днепр (город на украине)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, сво, сумская область, харьковская область, днепр (город на украине), в мире, новости