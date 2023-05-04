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"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах - РИА Новости Крым, 04.05.2023
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах
Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, без света остались более 200 тысяч потребителей. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T14:08
2023-05-04T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, без света остались более 200 тысяч потребителей. Об этом в четверг сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".По информации энергохолдинга, в Херсоне без света остались 6 тысяч человек, в Днепропетровской области – 15 тысяч, в подконтрольной Киеву части Донецкой области – 186 тысяч.Накануне вечером и в ночь на четверг в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны - около пяти часов. СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области, Одессе и других регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине вырастут тарифы на электроэнергиюНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского
https://crimea.ria.ru/20230501/seriya-vzryvov-na-ukraine-chto-izvestno--1128459887.html
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украина, укрэнерго, сво, сумская область, харьковская область, днепр (город на украине), в мире, новости
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах

"Укрэнерго" сообщила о серьезных повреждениях энергосистемы в семи регионах

14:08 04.05.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
© Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, без света остались более 200 тысяч потребителей. Об этом в четверг сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Минувшие сутки были тяжелыми для энергосистемы Украины… Наибольшие поражения получило оборудование операторов систем распределения (облэнерго) в Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях", - говорится в Telegram-канале компании.
По информации энергохолдинга, в Херсоне без света остались 6 тысяч человек, в Днепропетровской области – 15 тысяч, в подконтрольной Киеву части Донецкой области – 186 тысяч.
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
1 мая, 09:47
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Накануне вечером и в ночь на четверг в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны - около пяти часов. СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области, Одессе и других регионах.
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Заголовок открываемого материала
14:08"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах
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