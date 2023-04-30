https://crimea.ria.ru/20230430/na-ukraine-vyrastut-tarify-na-elektroenergiyu-1128444579.html

На Украине вырастут тарифы на электроэнергию

На Украине вырастут тарифы на электроэнергию - РИА Новости Крым, 30.04.2023

На Украине вырастут тарифы на электроэнергию

Минэнерго Украины анонсировало увеличение тарифов на свет для населения и предприятий. Об этом со ссылкой на заявление замминистра энергетики страны Фарида... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T10:21

2023-04-30T10:21

2023-04-30T10:32

украина

энергетика украины

укрэнерго

общество

цены и тарифы

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/15/1114661546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe059e5e3d80f5d3222c91ba5f935f21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Минэнерго Украины анонсировало увеличение тарифов на свет для населения и предприятий. Об этом со ссылкой на заявление замминистра энергетики страны Фарида Сафарова пишет РИА Новости.Сафаров назвал данную меру необходимой для того, чтобы восстановить украинскую энергосистему и подготовиться к следующему зимнему периоду."Любые изменения тарифов в пики роста – это трудные и вынужденные решения. Сейчас правительство и НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф", – заявил Сафаров.По предварительным оценкам минэнерго, на восстановление энергетической системы Украины в этом году потребуется около 3,4 млрд долларов, в том числе 1,2 млрд долларов для закупки определенных ресурсов. Остальные средства будут направлены на восстановления мощностей, а также обновление линий электропередачи и распределения.В настоящее время тариф на электроэнергию для рядовых украинцев составляет 1,44 гривны за кВт/ч при потреблении менее 250 кВт/ч в месяц, или 1,68 гривен при потреблении свыше 250 кВт/ч в месяц.Ранее глава украинского минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате ударов на Украине повреждены объекты генерации и электросети, а в ряде регионов сложилась сложная ситуация с энергоснабжением.При этом президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил, что полноценное восстановление энергосистемы Украины в текущих условиях невозможно, указав, что в городах и областях продолжают действовать графики отключения электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине одна из электростанций прекратила работуВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление ЗеленскогоРоссия поразила 1300 критически важных объектов Украины

https://crimea.ria.ru/20230101/na-ukraine-zayavili-o-bespretsedentnykh-povrezhdeniyakh-energosistemy-strany-1126233422.html

https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергетика украины, укрэнерго, общество, цены и тарифы, в мире, новости