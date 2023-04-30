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На Украине вырастут тарифы на электроэнергию - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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На Украине вырастут тарифы на электроэнергию
На Украине вырастут тарифы на электроэнергию - РИА Новости Крым, 30.04.2023
На Украине вырастут тарифы на электроэнергию
Минэнерго Украины анонсировало увеличение тарифов на свет для населения и предприятий. Об этом со ссылкой на заявление замминистра энергетики страны Фарида... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T10:21
2023-04-30T10:32
украина
энергетика украины
укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Минэнерго Украины анонсировало увеличение тарифов на свет для населения и предприятий. Об этом со ссылкой на заявление замминистра энергетики страны Фарида Сафарова пишет РИА Новости.Сафаров назвал данную меру необходимой для того, чтобы восстановить украинскую энергосистему и подготовиться к следующему зимнему периоду."Любые изменения тарифов в пики роста – это трудные и вынужденные решения. Сейчас правительство и НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф", – заявил Сафаров.По предварительным оценкам минэнерго, на восстановление энергетической системы Украины в этом году потребуется около 3,4 млрд долларов, в том числе 1,2 млрд долларов для закупки определенных ресурсов. Остальные средства будут направлены на восстановления мощностей, а также обновление линий электропередачи и распределения.В настоящее время тариф на электроэнергию для рядовых украинцев составляет 1,44 гривны за кВт/ч при потреблении менее 250 кВт/ч в месяц, или 1,68 гривен при потреблении свыше 250 кВт/ч в месяц.Ранее глава украинского минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате ударов на Украине повреждены объекты генерации и электросети, а в ряде регионов сложилась сложная ситуация с энергоснабжением.При этом президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил, что полноценное восстановление энергосистемы Украины в текущих условиях невозможно, указав, что в городах и областях продолжают действовать графики отключения электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине одна из электростанций прекратила работуВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление ЗеленскогоРоссия поразила 1300 критически важных объектов Украины
https://crimea.ria.ru/20230101/na-ukraine-zayavili-o-bespretsedentnykh-povrezhdeniyakh-energosistemy-strany-1126233422.html
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украина, энергетика украины, укрэнерго, общество, цены и тарифы, в мире, новости
На Украине вырастут тарифы на электроэнергию

Минэнерго Украины: тарифы на электроэнергию на Украине вырастут в ближайщее время

10:21 30.04.2023 (обновлено: 10:32 30.04.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины на газовом счетчике.
Денежные купюры Украины на газовом счетчике. - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Минэнерго Украины анонсировало увеличение тарифов на свет для населения и предприятий. Об этом со ссылкой на заявление замминистра энергетики страны Фарида Сафарова пишет РИА Новости.
Сафаров назвал данную меру необходимой для того, чтобы восстановить украинскую энергосистему и подготовиться к следующему зимнему периоду.
"Любые изменения тарифов в пики роста – это трудные и вынужденные решения. Сейчас правительство и НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф", – заявил Сафаров.
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По предварительным оценкам минэнерго, на восстановление энергетической системы Украины в этом году потребуется около 3,4 млрд долларов, в том числе 1,2 млрд долларов для закупки определенных ресурсов. Остальные средства будут направлены на восстановления мощностей, а также обновление линий электропередачи и распределения.
Вопрос увеличения тарифов обсуждается на фоне заявления НКРЭКУ, согласно которому если тарифы для населения не будут увеличены, то около 150 млрд гривен или 4 млрд долларов придется компенсировать из украинского бюджета.
В настоящее время тариф на электроэнергию для рядовых украинцев составляет 1,44 гривны за кВт/ч при потреблении менее 250 кВт/ч в месяц, или 1,68 гривен при потреблении свыше 250 кВт/ч в месяц.
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Что осталось от энергосистемы Украины
Ранее глава украинского минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате ударов на Украине повреждены объекты генерации и электросети, а в ряде регионов сложилась сложная ситуация с энергоснабжением.
При этом президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил, что полноценное восстановление энергосистемы Украины в текущих условиях невозможно, указав, что в городах и областях продолжают действовать графики отключения электричества.
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УкраинаЭнергетика УкраиныУкрэнергоОбществоЦены и тарифыВ миреНовости
 
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