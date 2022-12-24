https://crimea.ria.ru/20221224/na-ukraine-odna-iz-elektrostantsiy-prekratila-rabotu-1126111579.html

На Украине одна из электростанций прекратила работу

На Украине одна из электростанций прекратила работу - РИА Новости Крым, 24.12.2022

На Украине одна из электростанций прекратила работу

На Украине одна из электростанций прекратила работу, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением в Киеве и области. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T14:32

2022-12-24T14:32

2022-12-24T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На Украине одна из электростанций прекратила работу, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением в Киеве и области. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".По информации компании, в энергосистеме Украины по состоянию на 24 декабря сохраняется "существенный дефицит электроэнергии"."Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования остановила выработку (электроэнергии) одна из электростанций", – сообщили в "Укрэнерго".В связи с повреждениями магистральных сетей во всех областях страны продолжают действовать определенные ограничения, добавили в компании. Определены лимиты потребления, в случае их превышения приходится прибегать к аварийным отключениям.По информации начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, российские войска в ходе спецоперации поразили более 1300 критически важных объектов Украины, что существенно снизило боевой потенциал ВСУ и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса.16 декабря "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более половины потребления объединенной энергетической системы вследствие массированных ударов по объектам. О тяжелых разрушениях критической инфраструктуры в Укрэнерго сообщали еще в октябре.Читайте также на РИА Новости Крым:"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городахВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского Власти не исключили частичной эвакуации жителей Киева

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новости, сво, украина, укрэнерго, киевская область, киев, энергетика украины