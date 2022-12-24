На Украине одна из электростанций прекратила работу
На Украине одна электростанция остановила работу из-за повреждений
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПульт управления в машинном зале Новояворовской ТЭЦ во Львовской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На Украине одна из электростанций прекратила работу, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением в Киеве и области. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
По информации компании, в энергосистеме Украины по состоянию на 24 декабря сохраняется "существенный дефицит электроэнергии".
"Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования остановила выработку (электроэнергии) одна из электростанций", – сообщили в "Укрэнерго".
В связи с повреждениями магистральных сетей во всех областях страны продолжают действовать определенные ограничения, добавили в компании. Определены лимиты потребления, в случае их превышения приходится прибегать к аварийным отключениям.
"Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, а также на юге и западе, где тоже повреждены объекты инфраструктуры", - уточнили в украинском ведомстве.
По информации начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, российские войска в ходе спецоперации поразили более 1300 критически важных объектов Украины, что существенно снизило боевой потенциал ВСУ и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса.
16 декабря "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более половины потребления объединенной энергетической системы вследствие массированных ударов по объектам. О тяжелых разрушениях критической инфраструктуры в Укрэнерго сообщали еще в октябре.
21 декабря, 15:48Министр обороны России назвал цель ударов по объектам на Украине
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