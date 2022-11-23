https://crimea.ria.ru/20221123/vlasti-ne-isklyuchili-chastichnoy-evakuatsii-zhiteley-kieva-1125513421.html
Власти не исключили частичной эвакуации жителей Киева
Власти не исключили частичной эвакуации жителей Киева - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Власти не исключили частичной эвакуации жителей Киева
Жителей Киева этой зимой могут попросить эвакуироваться из города из-за ситуации с электричеством. Об этом газете Bild заявил мэр украинской столицы Виталий... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T15:16
2022-11-23T15:16
2022-11-23T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жителей Киева этой зимой могут попросить эвакуироваться из города из-за ситуации с электричеством. Об этом газете Bild заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет РИА Новости.В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины >>По его словам, на данный момент в некоторых районах города действуют веерные отключения электричества, а в случае отключения света во всем Киеве, на фоне уменьшения температуры воздуха, часть города придется эвакуировать.Ранее, глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что отъезд украинцев из страны поможет снизить нагрузку на энергосистему.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Киева не исключают, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Также Киев просит у Запада одеяла и генераторы. Мэр украинской столицы Кличко недоволен, что западная помощь поступает "слишком медленно".Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами >>По словам Кличко, украинцы "готовятся к главному сражению — с суровой зимой".Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, в мире
Власти не исключили частичной эвакуации жителей Киева
Мэр Киева Кличко допустил частичную эвакуацию горожан зимой из-за проблем с электричеством
15:16 23.11.2022 (обновлено: 15:18 23.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жителей Киева этой зимой могут попросить эвакуироваться из города из-за ситуации с электричеством. Об этом газете Bild заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет РИА Новости.
По его словам, на данный момент в некоторых районах города действуют веерные отключения электричества, а в случае отключения света во всем Киеве, на фоне уменьшения температуры воздуха, часть города придется эвакуировать.
"Мы должны подготовиться ко всем сценариям. Но мы не хотим, чтобы до этого дошло", — пояснил Кличко.
Ранее, глава ДТЭК Максим Тимченко заявил
, что отъезд украинцев из страны поможет снизить нагрузку на энергосистему.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Киева не исключают
, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Также Киев просит у Запада одеяла и генераторы. Мэр украинской столицы Кличко недоволен, что западная помощь поступает "слишком медленно".
По словам Кличко, украинцы "готовятся к главному сражению — с суровой зимой".
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.