https://crimea.ria.ru/20221118/v-evrosoyuze-zayavili-o-kriticheskoy-tochke-v-energetike-ukrainy-1125426365.html

В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины

В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины - РИА Новости Крым, 18.11.2022

В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины

Ущерб украинской энергетике приближается к "критической точке". Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T09:10

2022-11-18T09:10

2022-11-18T09:10

украина

европейский союз

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Ущерб украинской энергетике приближается к "критической точке". Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.По его словам, ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция, доставляют дополнительную помощь Киеву через механизм гражданской обороны Европейского союза.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://crimea.ria.ru/20221116/samaya-bolshaya-ataka-v-istorii--ukrenergo-o-situatsii-s-energoobektami-1125391447.html

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украина, европейский союз, экономика