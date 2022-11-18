Рейтинг@Mail.ru
В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221118/v-evrosoyuze-zayavili-o-kriticheskoy-tochke-v-energetike-ukrainy-1125426365.html
В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины
В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины - РИА Новости Крым, 18.11.2022
В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины
Ущерб украинской энергетике приближается к "критической точке". Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T09:10
2022-11-18T09:10
украина
европейский союз
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_0b88db5df1188faae86630e521b1382c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Ущерб украинской энергетике приближается к "критической точке". Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.По его словам, ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция, доставляют дополнительную помощь Киеву через механизм гражданской обороны Европейского союза.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://crimea.ria.ru/20221116/samaya-bolshaya-ataka-v-istorii--ukrenergo-o-situatsii-s-energoobektami-1125391447.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:895:671_1920x0_80_0_0_4670d809fd5d78d0124af61f400def63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, европейский союз, экономика
В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины

Еврокомиссар заявил, что ущерб украинской энергетике приближается к "критической точке"

09:10 18.11.2022
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo Andrew Kravchenko
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Ущерб украинской энергетике приближается к "критической точке". Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает без остановки, чтобы помочь с электроснабжением страны", — написал он в своем Twitter.
По его словам, ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция, доставляют дополнительную помощь Киеву через механизм гражданской обороны Европейского союза.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 10:08
Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами
 
УкраинаЕвропейский СоюзЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
09:17Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
09:13Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса
09:10В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины
08:52В центре Феодосии будут снимать детективное кино
08:19Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи
08:02В Балаклаве снесут здания завода "Металлист"
07:46Как вырастут зарплаты россиян по итогам года — Минтруд
07:24Какие продукты перестали дорожать в Крыму
07:03Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ
03:33Республиканцы зашли в Конгресс США — чего ждать по украинскому вопросу
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 18 ноября
23:39Ветер приостановил работу Керченской паромной переправы
22:03Главные события и заявления дня: 17 ноября
21:56В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
21:23В Крыму скорая влетела в грузовик
21:21Россияне стали пить больше водки и коньяка
21:13"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского суда
20:59Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог
Лента новостейМолния