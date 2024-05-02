https://crimea.ria.ru/20240502/kak-tragediya-v-odesse-slomila-vsyu-ukrainu-10-let-nazad-1136992746.html

Как трагедия в Одессе сломила всю Украину 10 лет назад

Как трагедия в Одессе сломила всю Украину 10 лет назад - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Как трагедия в Одессе сломила всю Украину 10 лет назад

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года обнажила не просто преступную сущность, а звериную жестокость людей, пришедших к власти на Украине в результате госпереворота. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T18:19

2024-05-02T18:19

2024-05-02T18:19

радио "спутник в крыму"

мнения

пожар в доме профсоюзов

одесса

украина

госпереворот на украине

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года обнажила не просто преступную сущность, а звериную жестокость людей, пришедших к власти на Украине в результате госпереворота. Безнаказанность за это, поддержанная Западом, сломила волю украинцев к сопротивлению. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Трагедию 2 мая 2014 года в Одессе Колесниченко сравнивает сразу с двумя историческими событиями в годы Великой Отечественной войны, схожими по своей цели и жестокости: Волынской резней и сожжением Хатыни. Обе карательные акции были совершены при участии украинских националистов-коллаборационистов, которые не просто не щадили своих соотечественников, а демонстрировали ужасающую жестокость.Хатынь 21 века"В центре Европы, среди белого дня, под телекамерами публично организовали, по сути, вторую Хатынь, – комментирует события 10-летней давности Колесниченко. – Поражала бесчеловечность: живых людей просто сжигали, не давали им выйти под улюлюканье, с видеокамерами и селфи на фоне горящего Дома профсоюзов. И это в 21 веке!".Формат совершения преступления и его масштаб, а также наглость наци, нападавших на демонстрантов, и безнаказанность убийц невинных людей лишний раз подчеркивали, что все это было организовано властью, говорит эксперт. А именно пришедшими в результате государственного переворота "нацистскими прихвостнями" – такими же, как и 80 лет назад, заметил экс-нардеп.Трагедия 2 мая в Одессе стала началом карательных мер Киева - политологОб этом же, по его словам, свидетельствует то, что большая часть дел, связанных с событиями в Доме профсоюзов, до сих пор засекречена и расследований не ведется. Больше того: убийцы были освобождены, причем способом, не объяснимым с точки зрения права, но отработанным на "майдане" и одобренным преступной властью, продолжил Колесниченко."68 участников бандформирований были освобождены сторонниками евромайдана вследствие нападения на отделение полиции, где их содержали. Нападение было совершено с применением оружия. Как это так нападают на СИЗО и освобождают бандитов – откуда у этих людей оружие, бронежилеты? Естественно, все это контролировалось властью", – добавил Колесниченко.Украина молчащаяПри этом выживших участников "антимайдана" судили; одних отпустили спустя годы, других отправили в тюрьмы по статье "сепаратизм", и они до сих пор в заключении.Тогда же была дана команда уничтожать всех, "кто имел наглость говорить не то, чего желала украинская власть в лице организаторов госпереворота", добавил он."Кто мог – сбежал, кто-то ушел в глубокое подполье с территории Украины, кто не успел – были убиты. С 2014 по 2015 годы при странных обстоятельствах погибли больше 100 человек из числа очень известных политических, государственных деятелей, финансистов. Я уже не говорю о людях, которые не были так публичны, но на местах в городах и селах были известны как организаторы противодействия преступной власти", – прокомментировал Колесниченко.По его мнению, такие "итоги" трагедии 2 мая 2014 года в Одессе на фоне бездейственной "озабоченности" Запада, который спонсировал и госпереворот, парализовали Украину. Сделали ее неспособной сопротивляться преступникам в Киеве – отсюда "слепота" и "немота" запуганного и униженного народа, считает Колесниченко.Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая"Это ответ тем, кто возмущается: "Почему на Украине нет восстания? Почему люди со всем этим соглашаются? Почему такое тупое безразличие, когда людей пачками закидывают в качестве пушечного мяса на линию боестолкновения и никто не хочет выступать против преступной власти Зеленского?". Да потому что на глазах всего мира власть публично и демонстративно убивала тех, кто не соглашался с организаторами и участниками госпереворота, который финансировали из США", – заявил Колесниченко.Бандитам не избежать судаОн подчеркнул, что свидетельской базы, улик и доказательств преступлений украинских националистов 2 мая в Одессе предостаточно, и "они в публичном доступе" – в интернете, хотя "часть из них пытаются зачищать". Разумеется, действующая на Украине власть "не желает признавать их вину и наказывать, потому что так ей придется выйти на саму себя", добавил Колесниченко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что Украина умерла тогда, когда произошла трагедия в Одессе. Читайте также на РИА Новости Крым:Десять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов Когда расследуют трагедию в Доме профсоюзов Одессы – Мирошник

https://crimea.ria.ru/20240502/tragediya-2-maya-v-odesse-stala-nachalom-karatelnykh-mer-kieva---politolog-1136989298.html

одесса

украина

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мнения, пожар в доме профсоюзов, одесса, украина, госпереворот на украине, вадим колесниченко