Рейтинг@Mail.ru
Украина как государство окончательно умерла – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240502/ukraina-kak-gosudarstvo-okonchatelno-umerla--aksenov-1136980878.html
Украина как государство окончательно умерла – Аксенов
Украина как государство окончательно умерла – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Украина как государство окончательно умерла – Аксенов
Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию. Такое мнение в десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T08:43
2024-05-02T08:43
сергей аксенов
пожар в доме профсоюзов
одесса
украина
крым
мнения
неонацизм
нацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132619430_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa45c1c415e850dda06282662f94f10b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию. Такое мнение в десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов выразил глава РК Сергей Аксенов.Глава республики напомнил, что 2 мая 2014 года нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов людей, которые не смирились с государственным переворотом в Киеве и нацификацией Украины.Украинские власти не наказали убийц. Но некоторые из них уже "денацифицированы и горят в аду". А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца, добавил глава Крыма.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, так как нацизм является "природной нормой" для нынешнего киевского режима.В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точного числа ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима.Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 маяРасследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты СШАДесять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
одесса
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132619430_160:0:1244:813_1920x0_80_0_0_6db37201799c79b754774c8315a8aaf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, пожар в доме профсоюзов, одесса, украина, крым, мнения, неонацизм, нацизм
Украина как государство окончательно умерла – Аксенов

Украина как государство окончательно умерла после трагедии в Одессе - Аксенов

08:43 02.05.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию. Такое мнение в десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов выразил глава РК Сергей Аксенов.
Глава республики напомнил, что 2 мая 2014 года нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов людей, которые не смирились с государственным переворотом в Киеве и нацификацией Украины.
"Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Украинские власти не наказали убийц. Но некоторые из них уже "денацифицированы и горят в аду". А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца, добавил глава Крыма.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, так как нацизм является "природной нормой" для нынешнего киевского режима.
В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точного числа ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая
Расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты США
Десять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
 
Сергей АксеновПожар в Доме профсоюзовОдессаУкраинаКрымМненияНеонацизмНацизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо
09:34Половина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
09:17Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области
08:43Украина как государство окончательно умерла – Аксенов
08:31Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес
08:03Когда расследуют трагедию в Доме профсоюзов Одессы - Мирошник
07:41Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России
07:19Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет – эксперт
06:52Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая
06:20ВСУ атаковали объекты энергетики в Смоленской и Орловской областях
06:03Десять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
00:01Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая
00:00Какой сегодня праздник: 2 мая
21:55Главное за день: 1 мая
21:47Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
20:32Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
20:18Смертельное ДТП в Крыму: семья с ребенком попала под поезд на переезде
19:47Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска
19:22Законопроект об иноагентах в Грузии принят во втором чтении
18:48Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия
Лента новостейМолния