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Украина как государство окончательно умерла – Аксенов

Украина как государство окончательно умерла – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Украина как государство окончательно умерла – Аксенов

Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию. Такое мнение в десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T08:43

2024-05-02T08:43

2024-05-02T08:43

сергей аксенов

пожар в доме профсоюзов

одесса

украина

крым

мнения

неонацизм

нацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию. Такое мнение в десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов выразил глава РК Сергей Аксенов.Глава республики напомнил, что 2 мая 2014 года нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов людей, которые не смирились с государственным переворотом в Киеве и нацификацией Украины.Украинские власти не наказали убийц. Но некоторые из них уже "денацифицированы и горят в аду". А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца, добавил глава Крыма.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, так как нацизм является "природной нормой" для нынешнего киевского режима.В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точного числа ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима.Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 маяРасследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты СШАДесять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов

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сергей аксенов, пожар в доме профсоюзов, одесса, украина, крым, мнения, неонацизм, нацизм