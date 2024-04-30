https://crimea.ria.ru/20240430/rassledovaniya-tragedii-v-dome-profsoyuzov-v-odesse-trebuyut-aktivisty-ssha-1136957207.html
Расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты США
Расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты США - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты США
Представители антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности по случаю 10-й годовщины массового убийства украинскими националистами мирных жителей РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T11:34
2024-04-30T11:34
2024-04-30T11:34
пожар в доме профсоюзов
одесса
происшествия
общество
украина
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110473/09/1104730921_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_db289bc6a966ccd477b33524647781da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Представители антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности по случаю 10-й годовщины массового убийства украинскими националистами мирных жителей в Одессе в 2014 году. Об этом РИА Новости сообщил координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто. Он рассказал, что посещал Одессу в 2016 году с группой международных наблюдателей, и тогда делегация подверглась угрозам со стороны нацистов.Уилайто подчеркнул, что на Украине теперь люди не имеют возможности выразить свое несогласие политикой государства и критиковать власть. По словам Уилайто, на вебинаре солидарности, который он и его соратники организовывают 2 мая, американские активисты поделятся своим опытом и призовут мировое сообщество провести расследование массового убийства в Одессе. Также, по словам Уилайто, участники вебинара намерены призвать правительство США прекратить военную, финансовую и дипломатическую поддержку киевского режима.Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей. Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Освобождение Одессы от украинской власти станет ключом к обеспечению безопасности юга России. Читайте также на РИА Новости Крым:"В России вас заждались": Медведев призвал Одессу вернуться домой Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в РоссииДемилитаризованная зона на Украине будет расширена – Путин
https://crimea.ria.ru/20230502/devyat-let-tragedii-v-odesse-rasskaz-gorevshikh-v-dome-profsoyuzov-1128414174.html
https://crimea.ria.ru/20230506/v-moskve-poyavitsya-memorial-zhertvam-natsistov-v-odesse-v-dome-profsoyuzov-1128536588.html
одесса
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110473/09/1104730921_53:0:964:683_1920x0_80_0_0_26545f892308be6fb2060220421321c3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в доме профсоюзов, одесса, происшествия, общество, украина, новости, сша
Расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты США
Активисты из США проведут встречу в память 10-летия трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Представители антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности по случаю 10-й годовщины массового убийства украинскими националистами мирных жителей в Одессе в 2014 году. Об этом РИА Новости сообщил координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто.
Он рассказал, что посещал Одессу в 2016 году с группой международных наблюдателей, и тогда делегация подверглась угрозам со стороны нацистов.
"Сегодня мы уже больше не можем поддерживать контакт с нашими друзьями в Одессе. Всем, с кем мы встречались, пришлось покинуть Украину, уйти в подполье, или их арестовали", – рассказал американец.
Уилайто подчеркнул, что на Украине теперь люди не имеют возможности выразить свое несогласие политикой государства и критиковать власть.
"Любая попытка оппозиции подавляется либо правительством, либо неонацистами, работающими в интересах правительства", – заявил американский правозащитник.
По словам Уилайто, на вебинаре солидарности, который он и его соратники организовывают 2 мая, американские активисты поделятся своим опытом и призовут мировое сообщество провести расследование массового убийства в Одессе.
"Наша организация устраивает вебинар солидарности, посвященный 10-й годовщине трагедии в Одессе. В нем примут участие представители антивоенных движений из США, которые посещали Одессу, Крым и Донбасс", – сказал американский правозащитника.
Также, по словам Уилайто, участники вебинара намерены призвать правительство США прекратить военную, финансовую и дипломатическую поддержку киевского режима.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил
, что Освобождение Одессы от украинской власти станет ключом к обеспечению безопасности юга России.
Читайте также на РИА Новости Крым: