https://crimea.ria.ru/20240430/rassledovaniya-tragedii-v-dome-profsoyuzov-v-odesse-trebuyut-aktivisty-ssha-1136957207.html

Расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты США

Расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты США - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты США

Представители антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности по случаю 10-й годовщины массового убийства украинскими националистами мирных жителей РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T11:34

2024-04-30T11:34

2024-04-30T11:34

пожар в доме профсоюзов

одесса

происшествия

общество

украина

новости

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Представители антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности по случаю 10-й годовщины массового убийства украинскими националистами мирных жителей в Одессе в 2014 году. Об этом РИА Новости сообщил координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто. Он рассказал, что посещал Одессу в 2016 году с группой международных наблюдателей, и тогда делегация подверглась угрозам со стороны нацистов.Уилайто подчеркнул, что на Украине теперь люди не имеют возможности выразить свое несогласие политикой государства и критиковать власть. По словам Уилайто, на вебинаре солидарности, который он и его соратники организовывают 2 мая, американские активисты поделятся своим опытом и призовут мировое сообщество провести расследование массового убийства в Одессе. Также, по словам Уилайто, участники вебинара намерены призвать правительство США прекратить военную, финансовую и дипломатическую поддержку киевского режима.Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей. Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Освобождение Одессы от украинской власти станет ключом к обеспечению безопасности юга России. Читайте также на РИА Новости Крым:"В России вас заждались": Медведев призвал Одессу вернуться домой Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в РоссииДемилитаризованная зона на Украине будет расширена – Путин

https://crimea.ria.ru/20230502/devyat-let-tragedii-v-odesse-rasskaz-gorevshikh-v-dome-profsoyuzov-1128414174.html

https://crimea.ria.ru/20230506/v-moskve-poyavitsya-memorial-zhertvam-natsistov-v-odesse-v-dome-profsoyuzov-1128536588.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в доме профсоюзов, одесса, происшествия, общество, украина, новости, сша