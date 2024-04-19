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Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в России - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в России
Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в России - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в России
Исконно русская Украина, население которой хочет говорить и воспитывать своих детей на русском языке, а также приносить цветы к памятникам тех, кто проливал за... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T15:21
2024-04-19T15:21
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Исконно русская Украина, население которой хочет говорить и воспитывать своих детей на русском языке, а также приносить цветы к памятникам тех, кто проливал за эту землю кровь, – будет с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Он подчеркнул, что после того, как "Запад стал не только давать дальнобойное вооружение украинцам, но и начал помогать модернизировать многие типы ракет, увеличивая дальность их действия", вооруженные силы Украины стали этими ракетами бить и по гражданским целям, а не только по военным. Это является террором, на что президент РФ Владимир Путин отреагировал вполне ясно и недвусмысленно."Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль", – добавил глава МИД.Он отметил, что затрудняется сказать, что будет по итогу СВО с Западной Украиной. Но дал понять, что остальная часть Украины будет с Россией.Ранее в этом интервью Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит НАТО приблизить свои границы к границам РФ на Украине. А также, что Россия не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров раскрыл смысл существования НАТОДесятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на УкраинеОсвобождение Одессы – ключ к стратегической безопасности юга России
https://crimea.ria.ru/20240330/kak-i-krym-v-ssha-sdelali-pugayuschee-preduprezhdenie-ob-odesse-1136159398.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, в мире, общество, новости
Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в России

Исконно русская Украина будет в составе России и это не обсуждается – Лавров

15:21 19.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Исконно русская Украина, население которой хочет говорить и воспитывать своих детей на русском языке, а также приносить цветы к памятникам тех, кто проливал за эту землю кровь, – будет с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Он подчеркнул, что после того, как "Запад стал не только давать дальнобойное вооружение украинцам, но и начал помогать модернизировать многие типы ракет, увеличивая дальность их действия", вооруженные силы Украины стали этими ракетами бить и по гражданским целям, а не только по военным. Это является террором, на что президент РФ Владимир Путин отреагировал вполне ясно и недвусмысленно.
"Потом Крымский мост, разумеется, потом все это стало продолжаться и в отношении Севастополя, и мореплавания в Черном море, кораблей – торговых и боевых кораблей Черноморского флота, не говоря уже про Белгород, Курск и все другие теракты, – на каком-то этапе Путин об этом очень четко сказал, отвечая на вопрос, как сделать так, чтобы обезопасить наши земли, он сказал: "Надо отодвигать ту линию, с которой они могут по нам бить", – напомнил Лавров.
"Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль", – добавил глава МИД.
Он отметил, что затрудняется сказать, что будет по итогу СВО с Западной Украиной. Но дал понять, что остальная часть Украины будет с Россией.
"Не знаю, что будет с Западной Украиной. На этот счет тоже многие политики высказывают свое суждение. Но Украина, которая русская исконно и которая хочет быть частью русского мира, которая хочет на русском языке говорить, детей своих воспитывать, хочет приносить цветы к памятникам тех, кто за эту землю кровь проливал и в Российской империи, и во времена Советского Союза, Великой Отечественной войны – это не обсуждается", – сказал Лавров.
Ранее в этом интервью Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит НАТО приблизить свои границы к границам РФ на Украине. А также, что Россия не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом.
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