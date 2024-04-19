https://crimea.ria.ru/20240419/eto-ne-obsuzhdaetsya-iskonno-russkaya-ukraina-budet-v-rossii-1136688982.html

Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в России

Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в России - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в России

Исконно русская Украина, население которой хочет говорить и воспитывать своих детей на русском языке, а также приносить цветы к памятникам тех, кто проливал за... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T15:21

2024-04-19T15:21

2024-04-19T15:21

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Исконно русская Украина, население которой хочет говорить и воспитывать своих детей на русском языке, а также приносить цветы к памятникам тех, кто проливал за эту землю кровь, – будет с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Он подчеркнул, что после того, как "Запад стал не только давать дальнобойное вооружение украинцам, но и начал помогать модернизировать многие типы ракет, увеличивая дальность их действия", вооруженные силы Украины стали этими ракетами бить и по гражданским целям, а не только по военным. Это является террором, на что президент РФ Владимир Путин отреагировал вполне ясно и недвусмысленно."Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль", – добавил глава МИД.Он отметил, что затрудняется сказать, что будет по итогу СВО с Западной Украиной. Но дал понять, что остальная часть Украины будет с Россией.Ранее в этом интервью Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит НАТО приблизить свои границы к границам РФ на Украине. А также, что Россия не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров раскрыл смысл существования НАТОДесятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на УкраинеОсвобождение Одессы – ключ к стратегической безопасности юга России

https://crimea.ria.ru/20240330/kak-i-krym-v-ssha-sdelali-pugayuschee-preduprezhdenie-ob-odesse-1136159398.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, в мире, общество, новости