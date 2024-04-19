https://crimea.ria.ru/20240419/lavrov-raskryl-smysl-suschestvovaniya-nato--1136685574.html

Лавров раскрыл смысл существования НАТО

Лавров раскрыл смысл существования НАТО - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Лавров раскрыл смысл существования НАТО

Нагнетание Западом истерии вокруг грядущей победы России в конфликте на Украине и призыв вооружаться отражает не столько воинственный настрой, сколько страх... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T13:31

2024-04-19T13:31

2024-04-19T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Нагнетание Западом истерии вокруг грядущей победы России в конфликте на Украине и призыв вооружаться отражает не столько воинственный настрой, сколько страх Америки потерять гегемонию. Спасти положение они пытаются, расширяя НАТО союзниками в Европе, которые уже "все легли под Соединенные Штаты". Об этом в большом интервью радио Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольской правде" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам дипломата, США уже не скрывают, что боятся потерять свою гегемонию в мире, и это признак агонии и страха. А также понимания того, что "идет формирование нового многополярного миропорядка – равноправного, справедливого, демократичного, где все будут опираться на тот принцип, о котором я сказал, – суверенное равенство государств".Кроме того, по словам главы росссийского МИД, Штаты откровенно показывают, что их союзники – подневольны.Отсюда огромное количество высказываний, которые раскрывают истинный смысл существования НАТО, добавил он. Одно из них прозвучало в недавнем выступлении замгенсека альянса Мирча Джоанэ. В частности, он заявил, что "мир вступает в эпоху жесткой конкуренции между Западом – с одной стороны, Россией и Китаем – с другой стороны, и РФ, и Китай, и все остальные вместе предпринимают в разной степени, но по нарастающей, попытки подорвать американскую власть"."Не западную, не натовскую, а американскую. И поэтому, говорит дальше этот румынский заместитель генсекретаря НАТО, США нуждаются в своих европейских союзниках. Вот смысл существования НАТО изложен одним из его основных спикеров и представителей", – сделал вывод Лавров.При этом, некогда самым влиятельным европейским странам в НАТО приходится сегодня поспевать за теми небольшими государствами Европы, которые в первых рядах стали грозить России, в попытке выслужиться перед США."То, что эстонцы, литовцы, латвийцы выдвинулись на передний край вот этих грозящих нам пальцем, показывает и в известной степени существенную эволюцию НАТО в сторону от той поры, когда решающее слово было у американцев, но и у еврограндов. А сейчас Польша, Прибалтика, Чехия – вот эти ребята, Болгария в последнее время, при нынешнем руководстве, – они задают тон. И уже еврограндам приходится как-то соответствовать", – заметил Лавров.В пример он привел президента Франции Эммануэля Макрона "с его нервическими заявлениями о том, что нам надо отправить французских солдат" на Украину.Лавров подчеркнул, что терпение России долго время было беспримерным.Читайте также на РИА Новости Крым:Аргентина хочет глобального партнерства с НАТОУже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против РоссииЛавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине

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сергей лавров, политика, нато, новости, россия, европа, сша