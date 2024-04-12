Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240412/lavrov-otsenil-perspektivu-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-1136507487.html
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине
Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T14:24
2024-04-12T14:24
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
сша
нато
коллективный запад
переговоры
в мире
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132329888_0:0:3157:1777_1920x0_80_0_0_49fdb03d66112400dd1669865cafdba0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии конференция по этому вопросу – это "путь в никуда". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ."Если недоговороспособность, которая уже теперь со всей очевидностью характеризует киевский режим, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать… Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному", - сказал министр.По словам Лаврова, вместо прямого диалога без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс" и готовит конференцию в Швейцарии, на которой союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне.10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "уловкой" стремление организаторов конференции выработать единый подход к прекращению боевых действий. Дипломат указала, что РФ не будет принимать в ней участие, даже если получит приглашение.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д."Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с РоссиейДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" ЗеленскогоПереговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132329888_230:0:2951:2041_1920x0_80_0_0_5b24738304ae948db0d42d68311f8653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, нато, коллективный запад, переговоры, в мире, новости, политика
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине

Глава МИД России Лавров назвал "путем в никуда" конференцию по Украине в Швейцарии

14:24 12.04.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии конференция по этому вопросу – это "путь в никуда". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.
"Если недоговороспособность, которая уже теперь со всей очевидностью характеризует киевский режим, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать… Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному", - сказал министр.
По словам Лаврова, вместо прямого диалога без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс" и готовит конференцию в Швейцарии, на которой союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне.
"Но это путь в никуда, мягко выражаясь, и это очевидно любому нормальному политическому обозревателю", – отметил глава внешнеполитического ведомства.
10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "уловкой" стремление организаторов конференции выработать единый подход к прекращению боевых действий. Дипломат указала, что РФ не будет принимать в ней участие, даже если получит приглашение.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".
Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.
"Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с Россией
Дипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского
Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаСШАНАТОКоллективный ЗападПереговорыВ миреНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния