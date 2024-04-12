https://crimea.ria.ru/20240412/lavrov-otsenil-perspektivu-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-1136507487.html

Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине

Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине

Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T14:24

2024-04-12T14:24

2024-04-12T14:24

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

сша

нато

коллективный запад

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии конференция по этому вопросу – это "путь в никуда". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ."Если недоговороспособность, которая уже теперь со всей очевидностью характеризует киевский режим, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать… Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному", - сказал министр.По словам Лаврова, вместо прямого диалога без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс" и готовит конференцию в Швейцарии, на которой союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне.10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "уловкой" стремление организаторов конференции выработать единый подход к прекращению боевых действий. Дипломат указала, что РФ не будет принимать в ней участие, даже если получит приглашение.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д."Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с РоссиейДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" ЗеленскогоПереговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, нато, коллективный запад, переговоры, в мире, новости, политика