https://crimea.ria.ru/20240412/lavrov-otsenil-perspektivu-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-1136507487.html
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине
Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T14:24
2024-04-12T14:24
2024-04-12T14:24
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
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нато
коллективный запад
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии конференция по этому вопросу – это "путь в никуда". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ."Если недоговороспособность, которая уже теперь со всей очевидностью характеризует киевский режим, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать… Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному", - сказал министр.По словам Лаврова, вместо прямого диалога без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс" и готовит конференцию в Швейцарии, на которой союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне.10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "уловкой" стремление организаторов конференции выработать единый подход к прекращению боевых действий. Дипломат указала, что РФ не будет принимать в ней участие, даже если получит приглашение.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д."Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с РоссиейДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" ЗеленскогоПереговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, нато, коллективный запад, переговоры, в мире, новости, политика
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине
Глава МИД России Лавров назвал "путем в никуда" конференцию по Украине в Швейцарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии конференция по этому вопросу – это "путь в никуда". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.
"Если недоговороспособность, которая уже теперь со всей очевидностью характеризует киевский режим, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать… Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному", - сказал министр.
По словам Лаврова, вместо прямого диалога без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс" и готовит конференцию в Швейцарии, на которой союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне.
"Но это путь в никуда, мягко выражаясь, и это очевидно любому нормальному политическому обозревателю", – отметил глава внешнеполитического ведомства.
10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "уловкой" стремление организаторов конференции выработать единый подход к прекращению боевых действий. Дипломат указала, что РФ не будет принимать в ней участие, даже если получит приглашение.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".
Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.
"Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.
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