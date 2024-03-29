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Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы
Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы
Заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой противоречит запрету украинского президента Владимира Зеленского на переговоры, в любом случае контакты могут РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T13:55
2024-03-29T13:55
2024-03-29T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой противоречит запрету украинского президента Владимира Зеленского на переговоры, в любом случае контакты могут состояться только на основе приемлемых для России правил. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.О том, что Киев может обсудить с Россией урегулирование конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV в ходе визита в Индию.Песков напомнил, что заявление Кулебы противоречит законодательству Украины, которое запрещает Киеву вести переговоры с Москвой.Одно из условий возможных переговоров ранее назвал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров: в случае мирного урегулирования украинского конфликта Россия готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии предоставят ей самой. Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по УкраинеДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" ЗеленскогоЗачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины
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Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы
Песков: заявление о возможности пообщаться с РФ противоречит запрету Зеленского
13:55 29.03.2024 (обновлено: 14:44 29.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой противоречит запрету украинского президента Владимира Зеленского на переговоры, в любом случае контакты могут состояться только на основе приемлемых для России правил. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
О том, что Киев может обсудить с Россией урегулирование конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV в ходе визита в Индию.
Песков напомнил, что заявление Кулебы противоречит законодательству Украины, которое запрещает Киеву вести переговоры с Москвой.
"Для нас могут быть приемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут еще кем-то выработаны. Но единственное, что можно сказать, в остальном, конечно, лучше, чтоб это комментировали все-таки мои коллеги из Министерства иностранных дел", – цитирует Пескова РИА Новости.
Одно из условий
возможных переговоров ранее назвал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров: в случае мирного урегулирования украинского конфликта Россия готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии предоставят ей самой.
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