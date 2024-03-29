https://crimea.ria.ru/20240329/peregovory-kieva-i-moskvy--peskov-otvetil-na-zayavlenie-kuleby-1136133264.html

Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы

Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы

Заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой противоречит запрету украинского президента Владимира Зеленского на переговоры, в любом случае контакты могут РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T13:55

2024-03-29T13:55

2024-03-29T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой противоречит запрету украинского президента Владимира Зеленского на переговоры, в любом случае контакты могут состояться только на основе приемлемых для России правил. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.О том, что Киев может обсудить с Россией урегулирование конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV в ходе визита в Индию.Песков напомнил, что заявление Кулебы противоречит законодательству Украины, которое запрещает Киеву вести переговоры с Москвой.Одно из условий возможных переговоров ранее назвал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров: в случае мирного урегулирования украинского конфликта Россия готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии предоставят ей самой. Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по УкраинеДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" ЗеленскогоЗачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, россия, украина, политика, в мире, переговоры