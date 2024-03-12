https://crimea.ria.ru/20240312/kak-v-krymu-otsenili-prizyv-papy-rimskogo-k-peregovoram-po-ukraine-1135577715.html

Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по Украине

Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по Украине

Призыв папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине являются сигналом к поиску достойной капитуляции Запада на украинском треке. Такое мнение... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T11:00

2024-03-12T11:00

2024-03-12T11:00

владимир константинов

крым

политика

мнения

папа римский франциск

украина

владимир зеленский (президент украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Призыв папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине являются сигналом к поиску достойной капитуляции Запада на украинском треке. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.При этом предложение папы Римского Франциска в адрес Турции стать посредником переговоров между Москвой и Киевом является уже "своего рода пасом" от папы Франциска президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Турецкий лидер, по словам Константинова, "пас принял", заявив на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции о готовности стать посредником в переговорах и предоставить территорию Турции для их проведения. Однако лидер киевского режима идею Эрдогана отверг.Впрочем, по мнению главы парламента Крыма, мирный план президента Турции вряд ли будут серьезно рассматривать в Москве."Из утечек, которые дают представление о "мирном плане Эрдогана", можно охарактеризовать его как "Минск-3". Не думаю, что мы, как персонаж советского анекдота, станем еще раз наступать на те же грабли. Папа в этом плане более концептуален и реалистичен", – убежден Константинов.По его словам, время "минсков" безвозвратно прошло, тем более что уже хорошо известно, как Запад и его "геополитические лакеи" исполняют взятые на себя обязательства, заключил политик.Папа Римский Франциск на прошлой неделе в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что "сильнее тот, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры". Он подчеркнул, что проигрывающая в конфликте сторона должна признать это и согласиться пойти на переговоры. Также понтифик обратил внимание на страны, желающие выступить посредниками в мирном урегулировании на Украине, в частности, на Турцию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль с пониманием относится к словам папы Римского о переговорах, однако подобные предложения "натыкаются на абсолютно жесткое отрицание" со стороны Киева.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь грубо ответил на призыв папы Франциска, заявив, что Ватикан "занимается виртуальным посредничеством за две с половиной тысячи километров от Украины".Читайте также на РИА Новости Крым:Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы РимскогоДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" ЗеленскогоУтопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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