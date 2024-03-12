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Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по Украине
Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по Украине
Призыв папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине являются сигналом к поиску достойной капитуляции Запада на украинском треке. Такое мнение... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T11:00
2024-03-12T11:00
владимир константинов
крым
политика
мнения
папа римский франциск
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Призыв папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине являются сигналом к поиску достойной капитуляции Запада на украинском треке. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.При этом предложение папы Римского Франциска в адрес Турции стать посредником переговоров между Москвой и Киевом является уже "своего рода пасом" от папы Франциска президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Турецкий лидер, по словам Константинова, "пас принял", заявив на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции о готовности стать посредником в переговорах и предоставить территорию Турции для их проведения. Однако лидер киевского режима идею Эрдогана отверг.Впрочем, по мнению главы парламента Крыма, мирный план президента Турции вряд ли будут серьезно рассматривать в Москве."Из утечек, которые дают представление о "мирном плане Эрдогана", можно охарактеризовать его как "Минск-3". Не думаю, что мы, как персонаж советского анекдота, станем еще раз наступать на те же грабли. Папа в этом плане более концептуален и реалистичен", – убежден Константинов.По его словам, время "минсков" безвозвратно прошло, тем более что уже хорошо известно, как Запад и его "геополитические лакеи" исполняют взятые на себя обязательства, заключил политик.Папа Римский Франциск на прошлой неделе в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что "сильнее тот, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры". Он подчеркнул, что проигрывающая в конфликте сторона должна признать это и согласиться пойти на переговоры. Также понтифик обратил внимание на страны, желающие выступить посредниками в мирном урегулировании на Украине, в частности, на Турцию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль с пониманием относится к словам папы Римского о переговорах, однако подобные предложения "натыкаются на абсолютно жесткое отрицание" со стороны Киева.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь грубо ответил на призыв папы Франциска, заявив, что Ватикан "занимается виртуальным посредничеством за две с половиной тысячи километров от Украины".Читайте также на РИА Новости Крым:Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы РимскогоДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" ЗеленскогоУтопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, крым, политика, мнения, папа римский франциск, украина, владимир зеленский (президент украины), новости
Как в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по Украине

Папа Римский предложил Западу найти достойный выход из украинского тупика – Константинов

11:00 12.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Призыв папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине являются сигналом к поиску достойной капитуляции Запада на украинском треке. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"На самом деле, это, конечно, предложение пойти на капитуляцию, но такую, которую можно было бы замаскировать под что-то более достойное. Похоже, он одним из первых принял пас от нашего президента, предложившего самому Западу найти достойный выход из того тупика, в который Запад загнал себя на Украине", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
При этом предложение папы Римского Франциска в адрес Турции стать посредником переговоров между Москвой и Киевом является уже "своего рода пасом" от папы Франциска президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Турецкий лидер, по словам Константинова, "пас принял", заявив на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции о готовности стать посредником в переговорах и предоставить территорию Турции для их проведения. Однако лидер киевского режима идею Эрдогана отверг.
Впрочем, по мнению главы парламента Крыма, мирный план президента Турции вряд ли будут серьезно рассматривать в Москве.
"Из утечек, которые дают представление о "мирном плане Эрдогана", можно охарактеризовать его как "Минск-3". Не думаю, что мы, как персонаж советского анекдота, станем еще раз наступать на те же грабли. Папа в этом плане более концептуален и реалистичен", – убежден Константинов.
По его словам, время "минсков" безвозвратно прошло, тем более что уже хорошо известно, как Запад и его "геополитические лакеи" исполняют взятые на себя обязательства, заключил политик.
Папа Римский Франциск на прошлой неделе в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что "сильнее тот, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры". Он подчеркнул, что проигрывающая в конфликте сторона должна признать это и согласиться пойти на переговоры. Также понтифик обратил внимание на страны, желающие выступить посредниками в мирном урегулировании на Украине, в частности, на Турцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль с пониманием относится к словам папы Римского о переговорах, однако подобные предложения "натыкаются на абсолютно жесткое отрицание" со стороны Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь грубо ответил на призыв папы Франциска, заявив, что Ватикан "занимается виртуальным посредничеством за две с половиной тысячи километров от Украины".
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Владимир КонстантиновКрымПолитикаМненияПапа Римский ФранцискУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Новости
 
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