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Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка
Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка
Страны, которые оказались втянуты в утопический проект "формулы мира" Зеленского осознали, что это фальшивка, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при ООН... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T20:55
2024-02-23T20:55
василий небензя
оон
генассамблея оон и "крымский вопрос"
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Страны, которые оказались втянуты в утопический проект "формулы мира" Зеленского осознали, что это фальшивка, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он также подчеркнул, что "если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, цели СВО все равно будут достигнуты"Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока.В середине февраля Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме РФ заявлял, что Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов. Однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится.Читайте также на РИА Новости Крым:Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - ЛавровЛавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского"
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василий небензя, оон, генассамблея оон и "крымский вопрос", украина, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, россия, новости
Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка

Небензя: втянутые в лживую затею "формулы мира" Зеленского осознали, что это фальшивка

20:55 23.02.2024
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Страны, которые оказались втянуты в утопический проект "формулы мира" Зеленского осознали, что это фальшивка, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Не стоит тратить время на пустые планы киевского режима вести переговоры на основе так называемой "формулы мира" Зеленского, которая является ни чем иным, как ультиматумом России и попыткой всеми правдами и неправдами заманить в бесконечные заседания на основе этого утопического проекта как можно больше стран. Эта фальшивка уже понятна многим их тех, кто поначалу невольно оказался втянутым в эту лживую затею Киева", - цитирует Небензю РИА Новости.
Он также подчеркнул, что "если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, цели СВО все равно будут достигнуты"
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока.
В середине февраля Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме РФ заявлял, что Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов. Однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится.
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Василий НебензяООНГенассамблея ООН и "крымский вопрос"УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаВ миреРоссияНовости
 
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