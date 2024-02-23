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Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка

Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка

Страны, которые оказались втянуты в утопический проект "формулы мира" Зеленского осознали, что это фальшивка, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при ООН... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T20:55

2024-02-23T20:55

2024-02-23T20:55

василий небензя

оон

генассамблея оон и "крымский вопрос"

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Страны, которые оказались втянуты в утопический проект "формулы мира" Зеленского осознали, что это фальшивка, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он также подчеркнул, что "если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, цели СВО все равно будут достигнуты"Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока.В середине февраля Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме РФ заявлял, что Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов. Однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится.Читайте также на РИА Новости Крым:Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - ЛавровЛавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского"

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василий небензя, оон, генассамблея оон и "крымский вопрос", украина, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, россия, новости