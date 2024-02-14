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Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T12:57
2024-02-14T13:07
сергей лавров
государственная дума рф
новости
россия
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится. Об этом в среду заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме РФ.Он также отметил, что Россия видит нарастание напряженности "не по инициативе Российской Федерации". Главная причина – в нежелании коллективного Запада во главе с США отказаться от претензий на глобальное доминирование и собственную исключительность, от попыток навязать международному сообществу нежизнеспособную модель мироустройства.Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в Москве, сообщило, что перспективы переговоров с Украиной упираются в отсутствие политической воли у киевского руководства. При этом ряд западных СМИ пишет, что для ВСУ на фронте сложилась патовая ситуация, поэтому, по их мнению, возможен вариант "заморозки" боевых действий по линии соприкосновения и заключение перемирия по одному из сценариев. Возобновления российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время не будет – так прокомментировал тему политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского" Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной
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сергей лавров, государственная дума рф, новости, россия, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), переговоры
Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине

Лавров: договориться за столом переговоров по Украине пока не получится

12:57 14.02.2024 (обновлено: 13:07 14.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится. Об этом в среду заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме РФ.

"Как подчеркнул президент в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открыты для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов и реалий, которые сложились за долгие годы и привели к этой ситуации. Однако, при отсутствии у тех, кто нам объявил войну, серьезных предложений, их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, договориться за столом переговоров пока не получится. Таких вариантов не просматривается", – заявил Лавров.

Он также отметил, что Россия видит нарастание напряженности "не по инициативе Российской Федерации". Главная причина – в нежелании коллективного Запада во главе с США отказаться от претензий на глобальное доминирование и собственную исключительность, от попыток навязать международному сообществу нежизнеспособную модель мироустройства.

"В рамках близорукой политики западное меньшинство фактически ведет гибридную войну со всеми, кто определяет свою политику на основе национальных интересов, международного права, и кто не готов покорно встраиваться в правила, придуманные Западом для целей неоколониального освоения мира. Выбор, сделанный президентом Путиным при поддержке политического класса и всего народа в пользу отстаивания жизненных интересов России, поставил нашу страну в авангард борьбы за безопасное будущее всего мира", – констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в Москве, сообщило, что перспективы переговоров с Украиной упираются в отсутствие политической воли у киевского руководства. При этом ряд западных СМИ пишет, что для ВСУ на фронте сложилась патовая ситуация, поэтому, по их мнению, возможен вариант "заморозки" боевых действий по линии соприкосновения и заключение перемирия по одному из сценариев. Возобновления российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время не будет – так прокомментировал тему политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
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