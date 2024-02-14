https://crimea.ria.ru/20240214/dogovoritsya-za-stolom-peregovorov-po-ukraine-poka-ne-poluchitsya--lavrov-1134931547.html
Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T12:57
2024-02-14T12:57
2024-02-14T13:07
сергей лавров
государственная дума рф
новости
россия
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится. Об этом в среду заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме РФ.Он также отметил, что Россия видит нарастание напряженности "не по инициативе Российской Федерации". Главная причина – в нежелании коллективного Запада во главе с США отказаться от претензий на глобальное доминирование и собственную исключительность, от попыток навязать международному сообществу нежизнеспособную модель мироустройства.Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в Москве, сообщило, что перспективы переговоров с Украиной упираются в отсутствие политической воли у киевского руководства. При этом ряд западных СМИ пишет, что для ВСУ на фронте сложилась патовая ситуация, поэтому, по их мнению, возможен вариант "заморозки" боевых действий по линии соприкосновения и заключение перемирия по одному из сценариев. Возобновления российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время не будет – так прокомментировал тему политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского" Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной
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сергей лавров, государственная дума рф, новости, россия, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), переговоры
Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
Лавров: договориться за столом переговоров по Украине пока не получится
12:57 14.02.2024 (обновлено: 13:07 14.02.2024)