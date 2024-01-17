https://crimea.ria.ru/20240117/zelenskiy-v-mire-net-dostatochnykh-resursov-dlya-voyny-s-rossiey-1134274873.html

Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины

Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для украинских вооруженных сил, чтобы противостоять российской армии. Об... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-17T23:57

2024-01-17T23:57

2024-01-18T00:38

владимир зеленский (президент украины)

давос

оружие

поставки западного оружия украине

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для украинских вооруженных сил, чтобы противостоять российской армии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис президента Украины в своем YouTube-канале.По словам Зеленского, артиллерийских снарядов 155 калибра, даже если их собрать со всего мира, не хватит для обеспечения победы украинской армии.Также он признал, что его армии не хватает вооружений."Нам не хватает дронов и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем… Есть дефицит", - сказал Зеленский.Американский военный журнал Military Watch ранее отметил, что массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ. По словам аналитиков, западным союзникам "особенно трудно поставлять боеприпасы калибра 155 мм, 152 мм и 125 мм, поскольку они не производятся в широких масштабах на Западе". В то же время способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.В минувшее воскресенье, 14 января, в преддверии открытия Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоялась встреча по вопросу "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского. Закончилась она ничем. Ведущие западные СМИ, подытоживая ее, сообщили, что лидер киевского режима, по сути, безуспешно попытался использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о "формуле мира" ЗеленскогоРусские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на УкраинеБесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в Давосе

https://crimea.ria.ru/20240116/putin-o-khode-svo-gosudarstvennost-ukrainy-mozhet-poluchit-sereznyy-udar-1134239754.html

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владимир зеленский (президент украины), давос, оружие, поставки западного оружия украине, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии