Рейтинг@Mail.ru
Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240117/zelenskiy-v-mire-net-dostatochnykh-resursov-dlya-voyny-s-rossiey-1134274873.html
Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины
Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для украинских вооруженных сил, чтобы противостоять российской армии. Об... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-17T23:57
2024-01-18T00:38
владимир зеленский (президент украины)
давос
оружие
поставки западного оружия украине
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133523929_0:94:772:528_1920x0_80_0_0_ac77bfe8b658db9d29ca7af60bdcb895.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для украинских вооруженных сил, чтобы противостоять российской армии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис президента Украины в своем YouTube-канале.По словам Зеленского, артиллерийских снарядов 155 калибра, даже если их собрать со всего мира, не хватит для обеспечения победы украинской армии.Также он признал, что его армии не хватает вооружений."Нам не хватает дронов и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем… Есть дефицит", - сказал Зеленский.Американский военный журнал Military Watch ранее отметил, что массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ. По словам аналитиков, западным союзникам "особенно трудно поставлять боеприпасы калибра 155 мм, 152 мм и 125 мм, поскольку они не производятся в широких масштабах на Западе". В то же время способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.В минувшее воскресенье, 14 января, в преддверии открытия Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоялась встреча по вопросу "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского. Закончилась она ничем. Ведущие западные СМИ, подытоживая ее, сообщили, что лидер киевского режима, по сути, безуспешно попытался использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о "формуле мира" ЗеленскогоРусские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на УкраинеБесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в Давосе
https://crimea.ria.ru/20240116/putin-o-khode-svo-gosudarstvennost-ukrainy-mozhet-poluchit-sereznyy-udar-1134239754.html
давос
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133523929_0:21:772:600_1920x0_80_0_0_547b5793349e1142bcda4c177f35bc59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), давос, оружие, поставки западного оружия украине, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины

В мире нет ресурсов ВПК для победы Украины над Россией - Зеленский

23:57 17.01.2024 (обновлено: 00:38 18.01.2024)
 
© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для украинских вооруженных сил, чтобы противостоять российской армии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис президента Украины в своем YouTube-канале.
По словам Зеленского, артиллерийских снарядов 155 калибра, даже если их собрать со всего мира, не хватит для обеспечения победы украинской армии.

"В мире нет на сегодня достаточного объема производства, на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской армией", – сказал украинский президент.

Также он признал, что его армии не хватает вооружений.
"Нам не хватает дронов и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем… Есть дефицит", - сказал Зеленский.
Американский военный журнал Military Watch ранее отметил, что массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ. По словам аналитиков, западным союзникам "особенно трудно поставлять боеприпасы калибра 155 мм, 152 мм и 125 мм, поскольку они не производятся в широких масштабах на Западе". В то же время способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.
В минувшее воскресенье, 14 января, в преддверии открытия Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоялась встреча по вопросу "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского. Закончилась она ничем. Ведущие западные СМИ, подытоживая ее, сообщили, что лидер киевского режима, по сути, безуспешно попытался использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин высказался о "формуле мира" Зеленского
Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине
Бесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в Давосе
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
16 января, 18:39
Путин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный удар
 
Владимир Зеленский (президент Украины)ДавосОружиеПоставки западного оружия УкраинеУкраинаРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму ночью гололед, днем дождь: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
23:57Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины
23:23Главное за день: 17 января
23:01ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области
22:49Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область
22:20В Белгороде объявлена ракетная опасность
22:00В Германии проголосовали против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
21:44Главные новости Крыма: 17 января
21:11В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
21:02Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант
20:49В Крыму оценили работу ЖКХ с наступлением настоящих холодов
20:23Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год
19:57Десять улиц Севастополя на день останутся без газа
19:39Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеров
19:21Крымский мост снова открыт
19:12ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
19:01На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС
18:23В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность
18:14Крымский мост закрыт во второй раз за день
Лента новостейМолния