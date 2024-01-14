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"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУ - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУ
"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУ - РИА Новости Крым, 14.01.2024
"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУ
Массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T12:30
2024-01-14T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch.Как утверждают авторы публикации, в результате ударов ВС России поражены украинские заводы по производству 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также мастерские, выпускающие беспилотники. Также были атакованы пороховые заводы и объекты, производящие 125-мм танковые снаряды.По словам аналитиков, поскольку подавляющее большинство артиллерии и бронетехники Украины использует боеприпасы советских калибров, западным союзникам "особенно трудно поставлять боеприпасы калибра 155 мм, 152 мм и 125 мм, поскольку они не производятся в широких масштабах на Западе".Авторы публикации также указывают, что способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.В статье также отмечается, что декларируемые минобороны Украины якобы успешные перехваты значительного количества российских ракет, в том числе "Кинжалов", значительно преувеличены.Минобороны России накануне сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, порох и дроны.По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.Массированный удар по объектам на Украине состоялся также 8 января. На всей территории страны ночью объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая волна взрывов на Украине: пылает КиевНа Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и ДнепропетровскеРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
https://crimea.ria.ru/20240114/v-podkontrolnom-kievu-khersone-povrezhdena-priportovaya-infrastruktura-1134186012.html
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сша, украина, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, в мире, поставки западного оружия украине
"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУ

Российские удары по военным объектам усилят дефицит боеприпасов для ВСУ – Military Watch

12:30 14.01.2024 (обновлено: 12:32 14.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ в окопах
Боевики ВСУ в окопах
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch.
Как утверждают авторы публикации, в результате ударов ВС России поражены украинские заводы по производству 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также мастерские, выпускающие беспилотники. Также были атакованы пороховые заводы и объекты, производящие 125-мм танковые снаряды.
По словам аналитиков, поскольку подавляющее большинство артиллерии и бронетехники Украины использует боеприпасы советских калибров, западным союзникам "особенно трудно поставлять боеприпасы калибра 155 мм, 152 мм и 125 мм, поскольку они не производятся в широких масштабах на Западе".
"Таким образом, нейтрализация этих объектов оборонной промышленности потенциально может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, начиная от артиллерийских подразделений и заканчивая элитными механизированными бригадами", – говорится в статье.
Авторы публикации также указывают, что способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.
В статье также отмечается, что декларируемые минобороны Украины якобы успешные перехваты значительного количества российских ракет, в том числе "Кинжалов", значительно преувеличены.
Минобороны России накануне сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, порох и дроны.
По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
Массированный удар по объектам на Украине состоялся также 8 января. На всей территории страны ночью объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.
Херсон - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
10:07
В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктура
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