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Новая волна взрывов на Украине: пылает Киев
Новая волна взрывов на Украине: пылает Киев - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Новая волна взрывов на Украине: пылает Киев
На Украине продолжаются взрывы в разных областях. Об этом сообщают власти и местные СМИ. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T09:24
2023-12-29T09:24
2023-12-29T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Украине продолжаются взрывы в разных областях. Об этом сообщают власти и местные СМИ.По данным мэра Киева Виталия Кличко, с половины девятого утра в столице Украины звучат взрывы, вспыхнул пожар.Воздушную тревогу и взрывы продолжают фиксировать в Одессе и Харькове.Об ударах сообщает и глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий."Львов осторожно. Громко! Воздушная тревога продолжается. Находитесь в максимально безопасном месте", - написал он.Местные СМИ сообщают также и о взрывах в Хмельницкой области.Взрывы также слышны в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает назначенный Киевом секретарь городского совета Анатолий Куртев.Ранее в пятницу сообщалось о взрывах в Одесской, Харьковской и Львовской областях Украины. При этом во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Сейчас сирены звучат на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктураГромкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропортаУкраинские СМИ сообщают о взрывах в Черноморске и Одессе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, киев, виталий кличко, одесса, харьков, харьковская область, львов, львовская область, в мире, новости
Новая волна взрывов на Украине: пылает Киев
Мощные взрывы и пожары продолжаются в разных регионах Украины и в Киеве
09:24 29.12.2023 (обновлено: 09:41 29.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Украине продолжаются взрывы в разных областях. Об этом сообщают власти и местные СМИ.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, с половины девятого утра в столице Украины звучат взрывы, вспыхнул пожар.
"В Подольском районе горит складское помещение", - написал он в Telegram.
Воздушную тревогу и взрывы продолжают фиксировать в Одессе и Харькове.
"Третья волна ударов по Харькову за сегодня", - написал мэр Харькова Игорь Терехов и добавил, что в городе зафиксировано как минимум четыре прилета.
"В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил обороны "Юг".
Об ударах сообщает и глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий.
"Львов осторожно. Громко! Воздушная тревога продолжается. Находитесь в максимально безопасном месте", - написал он.
Местные СМИ сообщают также и о взрывах в Хмельницкой области.
Взрывы также слышны в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает назначенный Киевом секретарь городского совета Анатолий Куртев.
Ранее в пятницу сообщалось о взрывах
в Одесской, Харьковской и Львовской областях Украины. При этом во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры.
Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Сейчас сирены звучат на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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