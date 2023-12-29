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Новая волна взрывов на Украине: пылает Киев

Новая волна взрывов на Украине: пылает Киев - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Новая волна взрывов на Украине: пылает Киев

На Украине продолжаются взрывы в разных областях. Об этом сообщают власти и местные СМИ. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T09:24

2023-12-29T09:24

2023-12-29T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Украине продолжаются взрывы в разных областях. Об этом сообщают власти и местные СМИ.По данным мэра Киева Виталия Кличко, с половины девятого утра в столице Украины звучат взрывы, вспыхнул пожар.Воздушную тревогу и взрывы продолжают фиксировать в Одессе и Харькове.Об ударах сообщает и глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий."Львов осторожно. Громко! Воздушная тревога продолжается. Находитесь в максимально безопасном месте", - написал он.Местные СМИ сообщают также и о взрывах в Хмельницкой области.Взрывы также слышны в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает назначенный Киевом секретарь городского совета Анатолий Куртев.Ранее в пятницу сообщалось о взрывах в Одесской, Харьковской и Львовской областях Украины. При этом во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Сейчас сирены звучат на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктураГромкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропортаУкраинские СМИ сообщают о взрывах в Черноморске и Одессе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, виталий кличко, одесса, харьков, харьковская область, львов, львовская область, в мире, новости