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Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта
Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта
Взрывы прогремели в двух районах Киева в ночь на пятницу, в городе сработала система ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T08:09
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киев
новости
украина
виталий кличко
взрыв
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СИФМЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в двух районах Киева в ночь на пятницу, в городе сработала система ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Взрывы прогремели в Соломенском и Дарницком районах города.По словам киевского мэра, в Соломенском районе города одного пострадавшего медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте. В Дарницком районе пострадавших нет.В Соломенском районе украинской столицы находится международный аэропорт "Киев", с февраля прошлого года его деятельность приостановлена.Кроме того, воздушная тревога была объявлена еще в девяти областях центральной и южной Украины: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской, пишет РИА Новости.Во вторник сообщалось о взрывах в Черноморске и Одессе.
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Новости
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РИА Новости Крым
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киев, новости, украина, виталий кличко, взрыв
Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта

В Киеве прогремели взрывы в Соломенском и Дарницком районах города – Кличко

08:09 22.12.2023 (обновлено: 08:17 22.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
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СИФМЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в двух районах Киева в ночь на пятницу, в городе сработала система ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Взрывы прогремели в Соломенском и Дарницком районах города.

"В Киеве работает ПВО. <> Вследствие атаки зафиксированы разрушения в Соломенском районе и Дарницком. <> Работают пожарно-спасательные службы", – написал Кличко в своем Telegram-канале.

По словам киевского мэра, в Соломенском районе города одного пострадавшего медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте. В Дарницком районе пострадавших нет.
В Соломенском районе украинской столицы находится международный аэропорт "Киев", с февраля прошлого года его деятельность приостановлена.
Кроме того, воздушная тревога была объявлена еще в девяти областях центральной и южной Украины: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской, пишет РИА Новости.
Во вторник сообщалось о взрывах в Черноморске и Одессе.
 
КиевНовостиУкраинаВиталий КличкоВзрыв
 
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