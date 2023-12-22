https://crimea.ria.ru/20231222/gromkaya-noch-v-kieve-vzryvy-v-rayone-aeroporta-1133721912.html

Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта

Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта

Взрывы прогремели в двух районах Киева в ночь на пятницу, в городе сработала система ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T08:09

2023-12-22T08:09

2023-12-22T08:17

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виталий кличко

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СИФМЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в двух районах Киева в ночь на пятницу, в городе сработала система ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Взрывы прогремели в Соломенском и Дарницком районах города.По словам киевского мэра, в Соломенском районе города одного пострадавшего медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте. В Дарницком районе пострадавших нет.В Соломенском районе украинской столицы находится международный аэропорт "Киев", с февраля прошлого года его деятельность приостановлена.Кроме того, воздушная тревога была объявлена еще в девяти областях центральной и южной Украины: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской, пишет РИА Новости.Во вторник сообщалось о взрывах в Черноморске и Одессе.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, новости, украина, виталий кличко, взрыв