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Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктура
Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктура
Серия взрывов прозвучала в ночь на пятницу в Одесской, Харьковской и Львовской областях Украины. Об этом сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Серия взрывов прозвучала в ночь на пятницу в Одесской, Харьковской и Львовской областях Украины. Об этом сообщили местные власти и СМИ.По данным назначенного киевским режимом мэра Харькова Игоря Терехова, в городе ночью прогремели по меньшей мере шесть взрывов.Начиная с четырех часов утра до половины седьмого во Львовской области звучал сигнал тревоги. Об этом в своих соцсетях написал председатель областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий.Кроме того, мэр Львова Андрей Садовой заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры.Кроме того, минувшей ночью прозвучали взрывы и в Одесской области, в городе вспыхнул пожар на одном из объектов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.Кроме того, воздушная тревога с утра объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Накануне после ночных ударов в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. Также в Киеве звучала воздушная тревога, в нескольких районах произошли взрывы. Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураВ Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены
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Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктура
Серия мощных взрывов прозвучала в Одесской, Харьковской и Львовской областях Украины
07:47 29.12.2023 (обновлено: 07:50 29.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Серия взрывов прозвучала в ночь на пятницу в Одесской, Харьковской и Львовской областях Украины. Об этом сообщили местные власти и СМИ.
По данным назначенного киевским режимом мэра Харькова Игоря Терехова, в городе ночью прогремели по меньшей мере шесть взрывов.
"В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
Начиная с четырех часов утра до половины седьмого во Львовской области звучал сигнал тревоги. Об этом в своих соцсетях написал председатель областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий.
Кроме того, мэр Львова Андрей Садовой заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры.
"Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Кроме того, минувшей ночью прозвучали взрывы и в Одесской области, в городе вспыхнул пожар на одном из объектов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Кроме того, воздушная тревога с утра объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Накануне после ночных ударов в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры.
Также в Киеве звучала воздушная тревога, в нескольких районах произошли взрывы. Воздушная тревога
была объявлена во всех областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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