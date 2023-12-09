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В Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура
В Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 09.12.2023
В Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура
В Херсоне ночными взрывами поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T10:07
2023-12-09T10:07
2023-12-09T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В Херсоне ночными взрывами поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.О разрушениях сообщил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.При этом, по его словам, взрывы в ночь на субботу звучали более чем в 17 населенных пунктах области. В субботу утром воздушная тревога звучит в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтоженоЦентр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской областиВзрывы в Николаевской области: поврежден инфраструктурный объект
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, херсон, харьковская область, в мире, новости, новости сво
В Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры поражены в Херсоне и Харьковской области
10:07 09.12.2023 (обновлено: 10:10 09.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В Херсоне ночными взрывами поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Оперативная информация к 6 утра 9 декабря - поражено строение объекта критической инфраструктуры в Херсоне", - написал он в своем Telegram-канале
О разрушениях сообщил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В селе Моначиновка Купянского района поврежден объект критической инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, взрывы в ночь на субботу звучали более чем в 17 населенных пунктах области.
В субботу утром воздушная тревога звучит в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием
и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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