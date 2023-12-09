https://crimea.ria.ru/20231209/v-khersone-i-kharkovskoy-oblasti-unichtozhena-kriticheskaya-infrastruktura-1133412083.html

В Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура

В Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 09.12.2023

В Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура

В Херсоне ночными взрывами поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T10:07

2023-12-09T10:07

2023-12-09T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В Херсоне ночными взрывами поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.О разрушениях сообщил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.При этом, по его словам, взрывы в ночь на субботу звучали более чем в 17 населенных пунктах области. В субботу утром воздушная тревога звучит в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтоженоЦентр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской областиВзрывы в Николаевской области: поврежден инфраструктурный объект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, херсон, харьковская область, в мире, новости, новости сво