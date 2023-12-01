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Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области
Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области
Российские военные поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. Об этом... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T17:21
2023-12-01T17:21
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, разгромлена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного Лозового Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15831 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-813 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за суткиСклад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, кировоград, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , херсонская область
Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области

ВС РФ поразили центр подготовки дронов и склад авиасредств ВСУ – Минобороны

17:21 01.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области", – сказано в сообщении.

Кроме того, разгромлена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного Лозового Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106-ти районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15831 единица специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФКировоградЗапорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУХерсонская область
 
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