https://crimea.ria.ru/20231201/tsentr-podgotovki-bespilotnikov-vsu-porazhen-v-zaporozhskoy-oblasti-1133248267.html

Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области

Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области

Российские военные поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. Об этом... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T17:21

2023-12-01T17:21

2023-12-01T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, разгромлена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного Лозового Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15831 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-813 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за суткиСклад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой

кировоград

запорожская область

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, кировоград, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , херсонская область