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Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8
Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8
Российскими средствами противовоздушной обороны в зоне СВО уничтожены украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T16:33
2023-12-01T16:33
2023-12-01T16:33
новости сво
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны в зоне СВО уничтожены украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУРоссийские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8
Самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины сбиты российской системой ПВО