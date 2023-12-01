https://crimea.ria.ru/20231201/rossiyskoy-sistemoy-pvo-unichtozheny-ukrainskie-mig-29-mi-8-1133247010.html

Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8

Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8

Российскими средствами противовоздушной обороны в зоне СВО уничтожены украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T16:33

2023-12-01T16:33

2023-12-01T16:33

новости сво

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны в зоне СВО уничтожены украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУРоссийские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу