Рейтинг@Mail.ru
Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231201/rossiyskoy-sistemoy-pvo-unichtozheny-ukrainskie-mig-29-mi-8-1133247010.html
Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8
Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8
Российскими средствами противовоздушной обороны в зоне СВО уничтожены украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T16:33
2023-12-01T16:33
новости сво
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128332104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b22e78249d2046c2ddb396f6494e7d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны в зоне СВО уничтожены украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУРоссийские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128332104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_207790fecaabf7eeccc77d7b027ee7da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8

Самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины сбиты российской системой ПВО

16:33 01.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3"
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны в зоне СВО уничтожены украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении.
Кроме того, за сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ
Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы РоссииХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области
17:00Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории
16:4313 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки
16:33Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8
16:16Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области
15:52Пожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы
15:21Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату
15:11РНКБ в два раза увеличил объем выдач ипотеки самозанятым клиентам
14:44Уход в оборону: зачем Зеленскому укрепления на Волыни
14:31Танцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ
14:13На что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографика
14:03Пять симферопольских сел на сутки останутся без газа - в чем причина
13:35В Крыму чиновницу будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей
13:16Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
13:00Угрожает ли Крыму засуха
12:55Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"
12:48В Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС
12:30Обязательную диспансеризацию для работающих россиян введут в 2024 году
12:20Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко
11:52Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе
Лента новостейМолния