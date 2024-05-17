https://crimea.ria.ru/20240517/glavnoe-za-den-17-maya-1137372963.html

Главное за день: 17 мая

Главное за день: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Главное за день: 17 мая

Успехи армии России в зоне спецоперации. Атаки ВСУ на регионы России. Планы РФ в отношении Харькова и перспективы урегулирования по Украине. Государственный... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T22:55

2024-05-17T22:55

2024-05-17T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации. Атаки ВСУ на регионы России. Планы РФ в отношении Харькова и перспективы урегулирования по Украине. Государственный визит президента России Владимира Путина в Китай.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин в КитаеВ пятницу государственный визит президента России Владимира Путина в Китай продолжился в Харбине. Российский лидер возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая, принял участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В своей речи Путин подчеркнул, что партнерство России и КНР надежно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов двух стран, заверил, что Москва готова снабжать экономику Китая и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом, подчеркнул, что китайским инвесторам могут быть предоставлены льготы и помощь в реализации масштабных совместных проектов в России.Успехи армии РоссииВ течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Также ВС РФ нанесли 28 групповых ударов ракетами и беспилотниками по аэродромам, средствам ПВО, местам хранения безэкипажных катеров и другим военным объектам Украины. ВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов, потеряли более 9 500 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 18 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники.Атаки ВСУ на регионы РФВ ночь на 17 мая в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА был поврежден трансформатор, в результате чего без электричества остались 16 тысяч человек, от удара украинского беспилотника также пострадала нефтебаза в Туапсе, пожар на нефтеперерабатывающем заводе был полностью ликвидирован уже к утру. К вечеру пятницы подача электроэнергии абонентам Туапсе была полностью восстановлена. Всего за ночь над Крымом, Кубанью, Белгородской и Курской областями уничтожено 102 украинских беспилотника.Также в течение дня атакам ВСУ подвергалось село Зерново Суземского района Брянской области. В результате обстрела погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Планы по ХарьковуУ России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова, заявил в пятницу президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Он также отметил, что российские войска добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану". Российский лидер подчеркнул, что руководство Украины непосредственно виновно в том, что происходит сейчас в Харьковской области - из-за обстрелов Белгородской области РФ вынуждена создавать санитарную зону безопасности.Урегулирование по УкраинеБазой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.Комментируя планируемую в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине без участия России, глава государства отметил, что смысл этого мероприятия – "собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум". Такого развития событий не будет, заявил Путин. Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации".Также в пятницу стало известно, что Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, признающую так называемый "мирный план" президента Владимира Зеленского единственной основой урегулирования конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета Европы в Страсбурге.

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