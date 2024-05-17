https://crimea.ria.ru/20240517/28-gruppovykh-udarov-raketami-i-dronami-chto-unichtozheno-na-ukraine-1137366826.html

28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине

28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 17.05.2024

28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 28 групповых ударов ракетами и беспилотниками по аэродромам, средствам ПВО, местам хранения безэкипажных... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T15:38

2024-05-17T15:38

2024-05-17T16:02

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0b/1127485566_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_2e6d2b701731d09c821732cf212af873.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 28 групповых ударов ракетами и беспилотниками по аэродромам, средствам ПВО, местам хранения безэкипажных катеров и другим военным объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.В ответ на террористические угрозы ВС РФ регулярно наносит удары по военной, энергетической, логистической инфраструктуре подконтрольных Киеву территорий, а также по базам националистических батальонов и наемников.Так, 16 мая Минобороны РФ сообщил об уничтожении пунктов дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР минобороны Украины и иностранных наемников. Также российские военные уничтожили склад хранения безэкипажных катеров.Кроме того, российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации.По сведениям Минобороны, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 – в зоне ответственности группировки войск "Север".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21763 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20240517/armiya-rossii-osvobodila-12-naselennykh-punktov-na-kharkovschine-za-nedelyu-1137366475.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу