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28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине
28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 17.05.2024
28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 28 групповых ударов ракетами и беспилотниками по аэродромам, средствам ПВО, местам хранения безэкипажных... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:38
2024-05-17T16:02
министерство обороны рф
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новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 28 групповых ударов ракетами и беспилотниками по аэродромам, средствам ПВО, местам хранения безэкипажных катеров и другим военным объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.В ответ на террористические угрозы ВС РФ регулярно наносит удары по военной, энергетической, логистической инфраструктуре подконтрольных Киеву территорий, а также по базам националистических батальонов и наемников.Так, 16 мая Минобороны РФ сообщил об уничтожении пунктов дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР минобороны Украины и иностранных наемников. Также российские военные уничтожили склад хранения безэкипажных катеров.Кроме того, российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации.По сведениям Минобороны, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 – в зоне ответственности группировки войск "Север".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21763 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240517/armiya-rossii-osvobodila-12-naselennykh-punktov-na-kharkovschine-za-nedelyu-1137366475.html
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министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу
28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине

ВС России нанесли 28 групповых ударов ракетами и дронами по военным объектам Украины

15:38 17.05.2024 (обновлено: 16:02 17.05.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМиГ-31 ВКС с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
МиГ-31 ВКС с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 28 групповых ударов ракетами и беспилотниками по аэродромам, средствам ПВО, местам хранения безэкипажных катеров и другим военным объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.
В ответ на террористические угрозы ВС РФ регулярно наносит удары по военной, энергетической, логистической инфраструктуре подконтрольных Киеву территорий, а также по базам националистических батальонов и наемников.

Так, 16 мая Минобороны РФ сообщил об уничтожении пунктов дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР минобороны Украины и иностранных наемников. Также российские военные уничтожили склад хранения безэкипажных катеров.

Кроме того, российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации.
По сведениям Минобороны, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 – в зоне ответственности группировки войск "Север".

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21763 единицы специальной военной автомобильной техники.
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