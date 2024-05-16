Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240516/vs-rf-razbili-podrazdeleniya-natsbata-kraken-i-inostrannogo-legiona-1137331073.html
ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"
ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 16.05.2024
ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"
Российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации, сообщает в четверг РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T13:34
2024-05-16T13:39
новости сво
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125882005_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e5d9be5abc9be8a52865d1c6f1fe4d84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации, сообщает в четверг Минобороны РоссииТакже поражены живая сила и техника 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда ВСУ в районах Дергачей, Липец и Волчанска Харьковской области, отражены две вражеские контратаки. Украинские войска на этом направлении потеряли до 205 человек, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" было уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны в марте.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиковВнезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"
харьковская область
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125882005_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_315849674235aee68dd5b370ca2e2891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы россии
ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"

Подразделения украинского нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона" поражены в зоне СВО

13:34 16.05.2024 (обновлено: 13:39 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации, сообщает в четверг Минобороны России

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона", – сказано в сводке российского оборонного ведомста.

Также поражены живая сила и техника 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда ВСУ в районах Дергачей, Липец и Волчанска Харьковской области, отражены две вражеские контратаки. Украинские войска на этом направлении потеряли до 205 человек, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".
Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" было уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны в марте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков
Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО
40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"
 
Новости СВОХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение
14:19ВС РФ занимают новые рубежи – уничтожены еще 1320 боевиков ВСУ
14:02Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России
13:43Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России
13:34ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"
13:30Три украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за сутки
13:12Рак мозга будут лечить во сне – новая разработка российских ученых
12:56Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области
12:38Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос
12:1815 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе
12:01Очередная волна заморозков идет в Крым
11:44О чем говорили Путин и Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции
11:35В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
11:29В ответ на удары по РФ будет использовано более мощное оружие – Володин
11:05КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин
10:57Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского
10:47Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС
10:42Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ
10:19Украина планировала ударить по системе ПВО у Крымского моста
10:15После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов
Лента новостейМолния