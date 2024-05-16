https://crimea.ria.ru/20240516/vs-rf-razbili-podrazdeleniya-natsbata-kraken-i-inostrannogo-legiona-1137331073.html

ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"

ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 16.05.2024

ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"

Российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации, сообщает в четверг РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T13:34

2024-05-16T13:34

2024-05-16T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации, сообщает в четверг Минобороны РоссииТакже поражены живая сила и техника 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда ВСУ в районах Дергачей, Липец и Волчанска Харьковской области, отражены две вражеские контратаки. Украинские войска на этом направлении потеряли до 205 человек, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" было уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны в марте.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиковВнезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы россии