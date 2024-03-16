https://crimea.ria.ru/20240316/300-boevikov-krakena-unichtozheny-odnim-udarom-polutoratonnoy-aviabomby-1135726279.html

300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы

300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы - РИА Новости Крым, 16.03.2024

300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы

Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил начальник... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T08:14

2024-03-16T08:14

2024-03-16T08:16

министерство обороны рф

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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе военного ведомства в том числе доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.Как уточнил Ким, боевики "Кракена" были ликвидированы попаданием объемно-детонирующей бомбы весом 1,5 тонны.Читайте также на РИА Новости Крым:В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы РоссииПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика

https://crimea.ria.ru/20240316/vsu-udarili-raketami-po-kursku-i-belgorodu-sbity-8-dronov-i-tochka-u-1135725181.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости