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300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы
300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы - РИА Новости Крым, 16.03.2024
300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы
Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил начальник... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T08:14
2024-03-16T08:16
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе военного ведомства в том числе доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.Как уточнил Ким, боевики "Кракена" были ликвидированы попаданием объемно-детонирующей бомбы весом 1,5 тонны.Читайте также на РИА Новости Крым:В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы РоссииПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика
https://crimea.ria.ru/20240316/vsu-udarili-raketami-po-kursku-i-belgorodu-sbity-8-dronov-i-tochka-u-1135725181.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости
300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы

Около 300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы - Минобороны

08:14 16.03.2024 (обновлено: 08:16 16.03.2024)
 
© AP Photo Felipe DanaПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo Felipe Dana
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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе военного ведомства в том числе доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.
"В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков", - отметили в министерстве.
Как уточнил Ким, боевики "Кракена" были ликвидированы попаданием объемно-детонирующей бомбы весом 1,5 тонны.
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