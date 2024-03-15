https://crimea.ria.ru/20240315/v-ognevom-meshke-kak-likvidirovali-boevikov-vsu-pri-proryve-granitsy-rf-1135724193.html

В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ

В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ - РИА Новости Крым, 15.03.2024

В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ

Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T23:08

2024-03-15T23:08

2024-03-15T23:08

павел зарубин

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вооруженные силы россии

граница

россия

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Об этом пишет РИА Новости.Как отмечается, чтобы пресечь пути отхода за спиной противника, спецтехника произвела дистанционное минирование.

https://crimea.ria.ru/20240315/armiya-i-siloviki-predotvratili-popytki-proryva-vsu-granitsy-rossii-1135703963.html

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украина

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2024

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павел зарубин, новости, вооруженные силы россии, граница, россия, украина, потери всу