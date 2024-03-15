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В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ
В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ
Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T23:08
2024-03-15T23:08
павел зарубин
новости
вооруженные силы россии
граница
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Об этом пишет РИА Новости.Как отмечается, чтобы пресечь пути отхода за спиной противника, спецтехника произвела дистанционное минирование.
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павел зарубин, новости, вооруженные силы россии, граница, россия, украина, потери всу
В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ

При попытках прорыва границы формирования ВСУ попали в огневой мешок – "Россия 1"

23:08 15.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Об этом пишет РИА Новости.

"Группа была блокирована с трех сторон, завязался активный контактный бой. По сути, эта группа противника попала в настоящий огненный мешок", говорится в сюжете со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Как отмечается, чтобы пресечь пути отхода за спиной противника, спецтехника произвела дистанционное минирование.
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
16:21
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
 
Павел ЗарубинНовостиВооруженные силы РоссииГраницаРоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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