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В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ
В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ
Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T23:08
2024-03-15T23:08
2024-03-15T23:08
павел зарубин
новости
вооруженные силы россии
граница
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Об этом пишет РИА Новости.Как отмечается, чтобы пресечь пути отхода за спиной противника, спецтехника произвела дистанционное минирование.
https://crimea.ria.ru/20240315/armiya-i-siloviki-predotvratili-popytki-proryva-vsu-granitsy-rossii-1135703963.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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павел зарубин, новости, вооруженные силы россии, граница, россия, украина, потери всу
В огневом мешке: как ликвидировали боевиков ВСУ при прорыве границы РФ
При попытках прорыва границы формирования ВСУ попали в огневой мешок – "Россия 1"