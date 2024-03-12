https://crimea.ria.ru/20240312/popytka-proryva-granitsy-rf-otbity-4-ataki-drg-ubity-234-boevika-1135596019.html

Попытка прорыва границы РФ: отбиты 4 атаки ДРГ, убиты 234 боевика

Попытка прорыва границы РФ: отбиты 4 атаки ДРГ, убиты 234 боевика - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Попытка прорыва границы РФ: отбиты 4 атаки ДРГ, убиты 234 боевика

При попытке прорыва государственной границы России во вторник киевский режим потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T20:02

2024-03-12T20:02

2024-03-12T20:24

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

курская область

белгородская область

граница

потери всу

пограничная служба фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. При попытке прорыва государственной границы России во вторник киевский режим потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, нарушений госграницы не допущено. Об этом сообщили в Минобороны России.Российские военные совместно с силовиками сорвали попытку боевиков киевского режима прорваться на приграничную российскую территорию в Белгородской и Курской областях. Подробности операции раскрыли в Минобороны во вторник вечером.Так, около трех часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские боевики на танках и бронемашинах попытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.Возле населенного пункта Одноробовка Харьковской области ликвидировано до 60 украинских террористов и четыре пикапа, уточнили в ведомстве.В районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области российские военные уничтожили больше 100 боевиков, сожгли пять танков, три американские БМП "Bradley" и два автомобиля, которые направлялись к Государственной границе Российской Федерации. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.Силами военных и пограничной службы ФСБ России боевики Зеленского были отброшены."Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП "Bradley" производства США и два бронетранспортера", – уточнили в ведомстве.Нарушений госграницы допущено не было.В центре общественных связей ФСБ России уточнили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье. Так, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к столице, обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина подорвался на мине в Брянской областиРабота ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО

курская область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, курская область, белгородская область, граница, потери всу , пограничная служба фсб