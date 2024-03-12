https://crimea.ria.ru/20240312/popytka-proryva-granitsy-rf-otbity-4-ataki-drg-ubity-234-boevika-1135596019.html
Попытка прорыва границы РФ: отбиты 4 атаки ДРГ, убиты 234 боевика
Попытка прорыва границы РФ: отбиты 4 атаки ДРГ, убиты 234 боевика - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Попытка прорыва границы РФ: отбиты 4 атаки ДРГ, убиты 234 боевика
При попытке прорыва государственной границы России во вторник киевский режим потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T20:02
2024-03-12T20:02
2024-03-12T20:24
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
курская область
белгородская область
граница
потери всу
пограничная служба фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. При попытке прорыва государственной границы России во вторник киевский режим потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, нарушений госграницы не допущено. Об этом сообщили в Минобороны России.Российские военные совместно с силовиками сорвали попытку боевиков киевского режима прорваться на приграничную российскую территорию в Белгородской и Курской областях. Подробности операции раскрыли в Минобороны во вторник вечером.Так, около трех часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские боевики на танках и бронемашинах попытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.Возле населенного пункта Одноробовка Харьковской области ликвидировано до 60 украинских террористов и четыре пикапа, уточнили в ведомстве.В районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области российские военные уничтожили больше 100 боевиков, сожгли пять танков, три американские БМП "Bradley" и два автомобиля, которые направлялись к Государственной границе Российской Федерации. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.Силами военных и пограничной службы ФСБ России боевики Зеленского были отброшены."Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП "Bradley" производства США и два бронетранспортера", – уточнили в ведомстве.Нарушений госграницы допущено не было.В центре общественных связей ФСБ России уточнили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье. Так, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к столице, обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина подорвался на мине в Брянской областиРабота ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, курская область, белгородская область, граница, потери всу , пограничная служба фсб
Попытка прорыва границы РФ: отбиты 4 атаки ДРГ, убиты 234 боевика
При попытке прорыва границы РФ украинскими ДРГ отражены 4 атаки и убиты 234 боевика
20:02 12.03.2024 (обновлено: 20:24 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. При попытке прорыва государственной границы России во вторник киевский режим потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, нарушений госграницы не допущено. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские военные совместно с силовиками сорвали попытку боевиков киевского режима прорваться на приграничную российскую территорию в Белгородской и Курской областях. Подробности операции раскрыли в Минобороны во вторник вечером.
Так, около трех часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские боевики на танках и бронемашинах попытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.
"Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены. По противнику нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами", – в сообщении оборонного ведомства.
Возле населенного пункта Одноробовка Харьковской области ликвидировано до 60 украинских террористов и четыре пикапа, уточнили в ведомстве.
"На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области ударами авиации ВКС России, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера", – сказано в сообщении.
В районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области российские военные уничтожили больше 100 боевиков, сожгли пять танков, три американские БМП "Bradley" и два автомобиля, которые направлялись к Государственной границе Российской Федерации. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.
"Кроме того, с 8:00 до 8:25 мск отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области", – в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Силами военных и пограничной службы ФСБ России боевики Зеленского были отброшены.
"Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП "Bradley" производства США и два бронетранспортера", – уточнили в ведомстве.
Нарушений госграницы допущено не было.
В центре общественных связей ФСБ России уточнили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков
, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.
Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области
, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.
В результате массированной атаки
ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область
в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье
. Так, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к столице, обошлось без разрушений и пострадавших.
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