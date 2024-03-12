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Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
За сутки в зоне СВО уничтожены пусковая установка HIMARS, 146 украинских беспилотников, сбито 11 снарядов РСЗО, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T15:18
2024-03-12T15:18
министерство обороны рф
новости сво
пво
потери всу
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. За сутки в зоне СВО уничтожены пусковая установка HIMARS, 146 украинских беспилотников, сбито 11 снарядов РСЗО, сообщает во вторник Минобороны России.Кроме того, российские летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 267 вертолетов, 15226 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15438 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19658 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:25 беспилотников сбиты ночью над регионами РоссииСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВОПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости сво, пво, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия
Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО

Минобороны: 146 украинских беспилотников и 11 снарядов сбиты за сутки в зоне СВО

15:18 12.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. За сутки в зоне СВО уничтожены пусковая установка HIMARS, 146 украинских беспилотников, сбито 11 снарядов РСЗО, сообщает во вторник Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Град" и Vampire, а также тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожено 146 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 267 вертолетов, 15226 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15438 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19658 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииУкраинаРоссия
 
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