https://crimea.ria.ru/20240312/rabota-pvo-za-sutki-sbity-146-ukrainskikh-dronov-i-11-snaryadov-rszo-1135586577.html

Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО

Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО

За сутки в зоне СВО уничтожены пусковая установка HIMARS, 146 украинских беспилотников, сбито 11 снарядов РСЗО, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T15:18

2024-03-12T15:18

2024-03-12T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. За сутки в зоне СВО уничтожены пусковая установка HIMARS, 146 украинских беспилотников, сбито 11 снарядов РСЗО, сообщает во вторник Минобороны России.Кроме того, российские летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 267 вертолетов, 15226 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15438 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19658 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:25 беспилотников сбиты ночью над регионами РоссииСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВОПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия