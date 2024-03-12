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25 беспилотников сбиты ночью над регионами России - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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25 беспилотников сбиты ночью над регионами России
25 беспилотников сбиты ночью над регионами России - РИА Новости Крым, 12.03.2024
25 беспилотников сбиты ночью над регионами России
ВСУ пыталась атаковать Россию 25 беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T07:26
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. ВСУ пыталась атаковать Россию 25 беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ. Так, по данным оборонного ведомства, силы ПВО уничтожили два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭПАтака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотникаАтака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщина
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости сво, новости, пво, происшествия, министерство обороны рф
25 беспилотников сбиты ночью над регионами России

Силы ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над регионами РФ

07:26 12.03.2024 (обновлено: 07:32 12.03.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. ВСУ пыталась атаковать Россию 25 беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Так, по данным оборонного ведомства, силы ПВО уничтожили два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями.
В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовости СВОНовостиПВОПроисшествияМинистерство обороны РФ
 
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