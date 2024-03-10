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Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника
Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника
Днем в воскресенье Новгородская область подверглась атаке вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T16:00
2024-03-10T16:16
новгородская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
андрей никитин
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Днем в воскресенье Новгородская область подверглась атаке вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Губернатор региона Андрей Никитин в своем в Telegram-канале подчеркнул, что жертв, пострадавших и разрушений нет.Утром в воскресенье два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области. При атаке ВСУ на Курскую область загорелся жилой дом и погибла женщина. Также на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВОДевять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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новгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), андрей никитин, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины)
Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника

Силами российской ПВО сбиты два беспилотника над Новгородской областью

16:00 10.03.2024 (обновлено: 16:16 10.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Днем в воскресенье Новгородская область подверглась атаке вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Губернатор региона Андрей Никитин в своем в Telegram-канале подчеркнул, что жертв, пострадавших и разрушений нет.
"Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим силам ПВО Минобороны России!" – написал губернатор.
Утром в воскресенье два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области. При атаке ВСУ на Курскую область загорелся жилой дом и погибла женщина. Также на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон.
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Новгородская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Андрей НикитинМинистерство обороны РФПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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