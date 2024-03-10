https://crimea.ria.ru/20240310/ataka-na-novgorodskuyu-oblast-sbit-bpla-samoletnogo-tipa-1135534834.html

Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника

Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника

Днем в воскресенье Новгородская область подверглась атаке вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T16:00

2024-03-10T16:00

2024-03-10T16:16

новгородская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

андрей никитин

министерство обороны рф

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Днем в воскресенье Новгородская область подверглась атаке вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Губернатор региона Андрей Никитин в своем в Telegram-канале подчеркнул, что жертв, пострадавших и разрушений нет.Утром в воскресенье два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области. При атаке ВСУ на Курскую область загорелся жилой дом и погибла женщина. Также на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВОДевять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области

новгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), андрей никитин, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины)