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Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника
Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника
Днем в воскресенье Новгородская область подверглась атаке вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T16:00
2024-03-10T16:00
2024-03-10T16:16
новгородская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
андрей никитин
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Днем в воскресенье Новгородская область подверглась атаке вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Губернатор региона Андрей Никитин в своем в Telegram-канале подчеркнул, что жертв, пострадавших и разрушений нет.Утром в воскресенье два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области. При атаке ВСУ на Курскую область загорелся жилой дом и погибла женщина. Также на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВОДевять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области
новгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), андрей никитин, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины)
Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника
Силами российской ПВО сбиты два беспилотника над Новгородской областью
16:00 10.03.2024 (обновлено: 16:16 10.03.2024)