https://crimea.ria.ru/20240310/dva-drona-vsu-atakovali-gorod-stroitel-belgorodskoy-oblasti---gladkov-1135528380.html

Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков

Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков

Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T09:45

2024-03-10T09:45

2024-03-10T09:47

обстрелы белгородской области

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

безопасность

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

белгород

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации губернатора, оперативные службы уже потушили возгорание грузовика.Утром 10 марта в регионе была объявлена ракетная опасность.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.Несколько дронов были сбиты над областью 9 марта, их атаки продолжались до 22 часов.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеНад Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе

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белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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