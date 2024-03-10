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Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков
Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков
Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T09:45
2024-03-10T09:47
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
безопасность
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
белгород
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации губернатора, оперативные службы уже потушили возгорание грузовика.Утром 10 марта в регионе была объявлена ракетная опасность.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.Несколько дронов были сбиты над областью 9 марта, их атаки продолжались до 22 часов.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеНад Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе
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обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, безопасность, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгород, белгородская область
Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков

Два украинских дрона атаковали город Строитель Белгородской области - загорелась фура

09:45 10.03.2024 (обновлено: 09:47 10.03.2024)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 2 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура", - написал Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, оперативные службы уже потушили возгорание грузовика.
Утром 10 марта в регионе была объявлена ракетная опасность.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
Несколько дронов были сбиты над областью 9 марта, их атаки продолжались до 22 часов.
В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.
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Обстрелы Белгородской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковБезопасностьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБелгородБелгородская область
 
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