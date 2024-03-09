https://crimea.ria.ru/20240309/esche-odin-ukrainskiy-dron-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu---minoborony-1135525823.html

Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны

Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны

Средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T22:51

2024-03-09T22:51

2024-03-09T23:06

министерство обороны рф

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Как сообщали ранее в министерстве, другой украинский БПЛА был сбит над Белгородской областью около 18.10 мск.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС. Беспилотники также были сбиты над Белгородской, курской и Волгоградской областями.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный жительРаненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимацииДвести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости