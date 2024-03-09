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Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны
Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны
Средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T22:51
2024-03-09T23:06
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Как сообщали ранее в министерстве, другой украинский БПЛА был сбит над Белгородской областью около 18.10 мск.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС. Беспилотники также были сбиты над Белгородской, курской и Волгоградской областями.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный жительРаненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимацииДвести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости

Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны

22:51 09.03.2024 (обновлено: 23:06 09.03.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Девятого марта около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
Как сообщали ранее в министерстве, другой украинский БПЛА был сбит над Белгородской областью около 18.10 мск.
ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС. Беспилотники также были сбиты над Белгородской, курской и Волгоградской областями.
В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.
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Министерство обороны РФОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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