https://crimea.ria.ru/20240309/ranennyy-pri-atake-dronov-na-belgorodskuyu-oblast-nakhoditsya-v-reanimatsii-1135516511.html

Раненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации

Раненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Раненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации

Жителю Белгородской области, который получил множественные ранения после атаки украинских дронов 8 марта, сделали операцию. Его состояние оценивается как... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T12:13

2024-03-09T12:13

2024-03-09T12:13

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

здравоохранение в россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_b7fd613e9b88840e0cf83ecde5a66461.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Жителю Белгородской области, который получил множественные ранения после атаки украинских дронов 8 марта, сделали операцию. Его состояние оценивается как стабильное, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.8 марта при атаке трех украинских беспилотников подверглась окраина села Рождественка Грайворонского городского округа. В результате два человека погибли, один мужчина был тяжело ранен.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены ракетной опасности звучат в Курской областиАтака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), здравоохранение в россии, новости