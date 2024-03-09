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Раненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации
Раненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Раненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации
Жителю Белгородской области, который получил множественные ранения после атаки украинских дронов 8 марта, сделали операцию. Его состояние оценивается как... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T12:13
2024-03-09T12:13
2024-03-09T12:13
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Жителю Белгородской области, который получил множественные ранения после атаки украинских дронов 8 марта, сделали операцию. Его состояние оценивается как стабильное, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.8 марта при атаке трех украинских беспилотников подверглась окраина села Рождественка Грайворонского городского округа. В результате два человека погибли, один мужчина был тяжело ранен.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены ракетной опасности звучат в Курской областиАтака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель
белгородская область
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), здравоохранение в россии, новости
Раненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации
Раненный при атаке ВСУ житель Белгородской области находится в реанимации после операции