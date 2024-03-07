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Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель
Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель
Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T13:51
2024-03-07T13:55
белгородская область
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается, уточнил губернатор.В 12:55 в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг была объявлена в трех регионах России.В ночь на четверг шесть украинских беспилотников были сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями.Накануне частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиРезервуар горит на нефтебазе под БелгородомЧто происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель

Мирный житель ранен в результате детонации дрона-камикадзе в селе в Белгородской области

13:51 07.03.2024 (обновлено: 13:55 07.03.2024)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный у мужчины осколочные ранения брюшной полости", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается, уточнил губернатор.
В 12:55 в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг была объявлена в трех регионах России.
В ночь на четверг шесть украинских беспилотников были сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями.
Накануне частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ.
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Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)БольницаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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