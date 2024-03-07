https://crimea.ria.ru/20240307/dron-vsu-sdetoniroval-v-sele-v-belgorodskoy-oblasti--ranen-mirnyy-zhitel-1135484026.html

Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель

Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель

Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T13:51

2024-03-07T13:51

2024-03-07T13:55

белгородская область

вячеслав гладков

новости

беспилотник (бпла, дрон)

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается, уточнил губернатор.В 12:55 в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг была объявлена в трех регионах России.В ночь на четверг шесть украинских беспилотников были сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями.Накануне частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиРезервуар горит на нефтебазе под БелгородомЧто происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу