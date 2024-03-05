https://crimea.ria.ru/20240305/rezervuar-gorit-na-neftebaze-pod-belgorodom-1135416450.html

Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом

Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом

Один резервуар поврежден в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает областное МЧС. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T10:46

2024-03-05T10:46

2024-03-05T11:26

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Один резервуар поврежден в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает областное МЧС.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва в Губкинском городском округе вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар вспыхнул на нефтебазе после падения украинского беспилотника. Там горят три резервуара.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУАтака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домовВ Самарской области из-за инцидента на перегоне остановлены поезда

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, новости