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Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом
Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом
Один резервуар поврежден в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает областное МЧС. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T10:46
2024-03-05T11:26
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Один резервуар поврежден в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает областное МЧС.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва в Губкинском городском округе вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар вспыхнул на нефтебазе после падения украинского беспилотника. Там горят три резервуара.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУАтака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домовВ Самарской области из-за инцидента на перегоне остановлены поезда
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Новости
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, новости
Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом

Резервуар горит на нефтебазе в Губкинском округе Белгородской области - МЧС

10:46 05.03.2024 (обновлено: 11:26 05.03.2024)
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВ Белгороде загорелась нефтебаза
В Белгороде загорелась нефтебаза
© Пресс-служба МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Один резервуар поврежден в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает областное МЧС.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва в Губкинском городском округе вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте.
"По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар вспыхнул на нефтебазе после падения украинского беспилотника. Там горят три резервуара.
Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.
Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.
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