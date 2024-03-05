https://crimea.ria.ru/20240305/tri-ukrainskikh-bespilotnika-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135413817.html

Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T07:24

2024-03-05T07:24

2024-03-05T08:41

министерство обороны рф

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы России, а также объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. В ночь на воскресенье атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. Было принято 40 заявок от жителей поврежденных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛАВ Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мостуСистемы ПВО сбили 143 украинских беспилотника

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, пво, россия, безопасность, новости