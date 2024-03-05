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Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью
Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T07:24
2024-03-05T07:24
2024-03-05T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы России, а также объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. В ночь на воскресенье атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. Было принято 40 заявок от жителей поврежденных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛАВ Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мостуСистемы ПВО сбили 143 украинских беспилотника
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, пво, россия, безопасность, новости
Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью
Российские ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью
07:24 05.03.2024 (обновлено: 08:41 05.03.2024)