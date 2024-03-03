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Системы ПВО сбили 143 украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Системы ПВО сбили 143 украинских беспилотника
Системы ПВО сбили 143 украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Системы ПВО сбили 143 украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T14:23
2024-03-03T14:36
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новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны РФ.В оборонном ведомстве РФ уточнили, что украинские дроны были сбиты в том числе в районах населенных пунктов Волокитино Сумской области, Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское, Павловка Донецкой народной республики, Синьковка, Токаревка Харьковской области, Новое, Щербаки Запорожской области, Тягинка, Берислав и Скадовск Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19298 единиц специальной военной автомобильной техники.В ночь на воскресенье над Крымом были уничтожены 38 украинских беспилотников самолетного типа.После атаки БПЛА железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале. По трассе "Таврида" на 89-м километре было временно ограничено движение. Днем в воскресенье республиканский минтранс сообщил, что на трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение. Полностью открыть движение по участку трассы "Таврида" под Феодосией планируется до конца суток.В Феодосии после атаки украинских дронов обстановка остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь – Симферополь осуществляется штатно, пробок нет, передает корреспондент РИА Новости Крым.
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министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область
Системы ПВО сбили 143 украинских беспилотника

Системы ПВО сбили 143 украинских беспилотника – Минобороны

14:23 03.03.2024 (обновлено: 14:36 03.03.2024)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая "Байрактар ТБ-2", – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве РФ уточнили, что украинские дроны были сбиты в том числе в районах населенных пунктов Волокитино Сумской области, Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское, Павловка Донецкой народной республики, Синьковка, Токаревка Харьковской области, Новое, Щербаки Запорожской области, Тягинка, Берислав и Скадовск Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19298 единиц специальной военной автомобильной техники.
В ночь на воскресенье над Крымом были уничтожены 38 украинских беспилотников самолетного типа.
После атаки БПЛА железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале. По трассе "Таврида" на 89-м километре было временно ограничено движение. Днем в воскресенье республиканский минтранс сообщил, что на трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение. Полностью открыть движение по участку трассы "Таврида" под Феодосией планируется до конца суток.
В Феодосии после атаки украинских дронов обстановка остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь – Симферополь осуществляется штатно, пробок нет, передает корреспондент РИА Новости Крым.
 
Министерство обороны РФНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская область
 
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