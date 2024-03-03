https://crimea.ria.ru/20240303/trassa-tavrida-v-rayone-feodosii-perekryta-kak-obekhat-1135370234.html

Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать

Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать

Временно ограничено движение по трассе "Таврида" на 89-м километре. Об этом сообщил лава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T06:45

2024-03-03T06:45

2024-03-03T07:13

трасса таврида

крым

новости крыма

транспорт

дороги крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

николай лукашенко

минтранс крыма

олег крючков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131310249_113:0:1045:524_1920x0_80_0_0_80ecaad99db010b158b4f0fa95d5175d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 3 мар - РИА Новости Крым. Временно ограничено движение по трассе "Таврида" на 89-м километре. Об этом сообщил лава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале.По его информации, автомобили могут объехать этот участок по трем направлениям: "Таврида" - Владиславовка Кировский район - Семисотка Ленинский район - Батальное Ленинский район - "Таврида"; "Таврида" - Феодосия - Приморский – "Таврида"; "Таврида" - Первомайское Кировский район - Феодосия - Приморский - "Таврида".Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что объехать данный участок можно, повернув в село Батальное и двигаясь по дублеру до села Семисотка, после - вернуться на трассу. Позднее он добавил, что маршрут объезда изменен.На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.

https://crimea.ria.ru/20240303/ataka-vsu-na-krym-pvo-sbila-38-ukrainskikh-bespilotnikov---minoborony-1135369962.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, крым, новости крыма, транспорт, дороги крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, николай лукашенко, минтранс крыма, олег крючков