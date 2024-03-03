https://crimea.ria.ru/20240303/trassa-tavrida-v-rayone-feodosii-perekryta-kak-obekhat-1135370234.html
Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать
Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать
Временно ограничено движение по трассе "Таврида" на 89-м километре. Об этом сообщил лава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T06:45
2024-03-03T06:45
2024-03-03T07:13
трасса таврида
крым
новости крыма
транспорт
дороги крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
николай лукашенко
минтранс крыма
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131310249_113:0:1045:524_1920x0_80_0_0_80ecaad99db010b158b4f0fa95d5175d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 3 мар - РИА Новости Крым. Временно ограничено движение по трассе "Таврида" на 89-м километре. Об этом сообщил лава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале.По его информации, автомобили могут объехать этот участок по трем направлениям: "Таврида" - Владиславовка Кировский район - Семисотка Ленинский район - Батальное Ленинский район - "Таврида"; "Таврида" - Феодосия - Приморский – "Таврида"; "Таврида" - Первомайское Кировский район - Феодосия - Приморский - "Таврида".Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что объехать данный участок можно, повернув в село Батальное и двигаясь по дублеру до села Семисотка, после - вернуться на трассу. Позднее он добавил, что маршрут объезда изменен.На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.
https://crimea.ria.ru/20240303/ataka-vsu-na-krym-pvo-sbila-38-ukrainskikh-bespilotnikov---minoborony-1135369962.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131310249_229:0:928:524_1920x0_80_0_0_311978bf56c73035304b2b269e4a1a26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трасса таврида, крым, новости крыма, транспорт, дороги крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, николай лукашенко, минтранс крыма, олег крючков
Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать
На трассе Таврида ограничено движение - схема объезда и измененный автобусный маршрут
06:45 03.03.2024 (обновлено: 07:13 03.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 3 мар - РИА Новости Крым. Временно ограничено движение по трассе "Таврида" на 89-м километре. Об этом сообщил лава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале.
"Схема движения автобусов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок временно изменена с объездом через город Феодосия, далее на Приморский и автомобильную дорогу "Тавриду" в прямом и обратном направлениях", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
По его информации, автомобили могут объехать этот участок по трем направлениям: "Таврида" - Владиславовка Кировский район - Семисотка Ленинский район - Батальное Ленинский район - "Таврида"; "Таврида" - Феодосия - Приморский – "Таврида"; "Таврида" - Первомайское Кировский район - Феодосия - Приморский - "Таврида".
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что объехать данный участок можно, повернув в село Батальное и двигаясь по дублеру до села Семисотка, после - вернуться на трассу.
Позднее он добавил, что маршрут объезда изменен.
"Движение транспорта осуществляется транзитом через город Феодосия, - написал Крючков в своем ТГ-канале.
На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.