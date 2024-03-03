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Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать
Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать
Временно ограничено движение по трассе "Таврида" на 89-м километре. Об этом сообщил лава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T06:45
2024-03-03T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ 3 мар - РИА Новости Крым. Временно ограничено движение по трассе "Таврида" на 89-м километре. Об этом сообщил лава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале.По его информации, автомобили могут объехать этот участок по трем направлениям: "Таврида" - Владиславовка Кировский район - Семисотка Ленинский район - Батальное Ленинский район - "Таврида"; "Таврида" - Феодосия - Приморский – "Таврида"; "Таврида" - Первомайское Кировский район - Феодосия - Приморский - "Таврида".Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что объехать данный участок можно, повернув в село Батальное и двигаясь по дублеру до села Семисотка, после - вернуться на трассу. Позднее он добавил, что маршрут объезда изменен.На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.
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трасса таврида, крым, новости крыма, транспорт, дороги крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, николай лукашенко, минтранс крыма, олег крючков
Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать

На трассе Таврида ограничено движение - схема объезда и измененный автобусный маршрут

06:45 03.03.2024 (обновлено: 07:13 03.03.2024)
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 3 мар - РИА Новости Крым. Временно ограничено движение по трассе "Таврида" на 89-м километре. Об этом сообщил лава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем ТГ-канале.

"Схема движения автобусов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок временно изменена с объездом через город Феодосия, далее на Приморский и автомобильную дорогу "Тавриду" в прямом и обратном направлениях", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

По его информации, автомобили могут объехать этот участок по трем направлениям: "Таврида" - Владиславовка Кировский район - Семисотка Ленинский район - Батальное Ленинский район - "Таврида"; "Таврида" - Феодосия - Приморский – "Таврида"; "Таврида" - Первомайское Кировский район - Феодосия - Приморский - "Таврида".
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что объехать данный участок можно, повернув в село Батальное и двигаясь по дублеру до села Семисотка, после - вернуться на трассу.
© Скриншот Яндекс.ПробкиДвижение на трассе "Таврида" перекрыто
Движение на трассе Таврида перекрыто
© Скриншот Яндекс.Пробки
Движение на трассе "Таврида" перекрыто
Позднее он добавил, что маршрут объезда изменен.
"Движение транспорта осуществляется транзитом через город Феодосия, - написал Крючков в своем ТГ-канале.
На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.
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