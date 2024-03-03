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На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение
На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение - РИА Новости Крым, 03.03.2024
На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение
Полностью открыть движение по участку трассы "Таврида" под Феодосией планируется до конца суток, сейчас на участке открыто реверсивное движение, сообщает... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T12:06
2024-03-03T12:34
николай лукашенко
трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Полностью открыть движение по участку трассы "Таврида" под Феодосией планируется до конца суток, сейчас на участке открыто реверсивное движение, сообщает минтранс республики. Вопрос находится на особом контроле властей Крыма. В целях обеспечения безопасности дорожного движения водителей просят соблюдать требования временно установленных дорожных знаков. Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию.В ночь на 3 марта ВСУ атаковали Крым 38 беспилотниками самолетного типа. Все они были сбиты силами ПВО.Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию. В ночь на 3 марта силы ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа. Массированная беспилотная атака была отражена в районе Феодосии. Сейчас ситуация в городе остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь осуществляется штатно, пробок нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУКак работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛАНад Крымом отработала ПВО
https://crimea.ria.ru/20240303/chto-proiskhodit-v-feodosii-posle-ataki-bespilotnikov-vsu-1135371954.html
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николай лукашенко, трасса таврида, новости крыма, транспорт, крым, феодосия, минтранс крыма
На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение

Открыть движение по участку трассы Таврида под Феодосией планируется до конца суток

12:06 03.03.2024 (обновлено: 12:34 03.03.2024)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Полностью открыть движение по участку трассы "Таврида" под Феодосией планируется до конца суток, сейчас на участке открыто реверсивное движение, сообщает минтранс республики.

"На 89-м км автомобильной дороги "Таврида" открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", - сказано в сообщении.

Вопрос находится на особом контроле властей Крыма. В целях обеспечения безопасности дорожного движения водителей просят соблюдать требования временно установленных дорожных знаков.
Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались.
Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию.
В ночь на 3 марта ВСУ атаковали Крым 38 беспилотниками самолетного типа. Все они были сбиты силами ПВО.
Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию.
В ночь на 3 марта силы ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа.
Массированная беспилотная атака была отражена в районе Феодосии. Сейчас ситуация в городе остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь осуществляется штатно, пробок нет.
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