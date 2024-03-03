На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение
Открыть движение по участку трассы Таврида под Феодосией планируется до конца суток
12:06 03.03.2024 (обновлено: 12:34 03.03.2024)
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
© Пресс-служба ВАД
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Полностью открыть движение по участку трассы "Таврида" под Феодосией планируется до конца суток, сейчас на участке открыто реверсивное движение, сообщает минтранс республики.
"На 89-м км автомобильной дороги "Таврида" открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", - сказано в сообщении.
Вопрос находится на особом контроле властей Крыма. В целях обеспечения безопасности дорожного движения водителей просят соблюдать требования временно установленных дорожных знаков.
Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались.
Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию.
В ночь на 3 марта ВСУ атаковали Крым 38 беспилотниками самолетного типа. Все они были сбиты силами ПВО.
Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию.
В ночь на 3 марта силы ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа.
Массированная беспилотная атака была отражена в районе Феодосии. Сейчас ситуация в городе остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь осуществляется штатно, пробок нет.
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