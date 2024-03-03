https://crimea.ria.ru/20240303/na-trasse-tavrida-otkryto-reversivnoe-dvizhenie-1135374911.html

На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение

На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение - РИА Новости Крым, 03.03.2024

На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение

Полностью открыть движение по участку трассы "Таврида" под Феодосией планируется до конца суток, сейчас на участке открыто реверсивное движение, сообщает... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T12:06

2024-03-03T12:06

2024-03-03T12:34

николай лукашенко

трасса таврида

новости крыма

транспорт

крым

феодосия

минтранс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278065_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8926f341eedc26cd2b759088108c76b5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Полностью открыть движение по участку трассы "Таврида" под Феодосией планируется до конца суток, сейчас на участке открыто реверсивное движение, сообщает минтранс республики. Вопрос находится на особом контроле властей Крыма. В целях обеспечения безопасности дорожного движения водителей просят соблюдать требования временно установленных дорожных знаков. Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию.В ночь на 3 марта ВСУ атаковали Крым 38 беспилотниками самолетного типа. Все они были сбиты силами ПВО.Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию. В ночь на 3 марта силы ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа. Массированная беспилотная атака была отражена в районе Феодосии. Сейчас ситуация в городе остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь осуществляется штатно, пробок нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУКак работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛАНад Крымом отработала ПВО

https://crimea.ria.ru/20240303/chto-proiskhodit-v-feodosii-posle-ataki-bespilotnikov-vsu-1135371954.html

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, трасса таврида, новости крыма, транспорт, крым, феодосия, минтранс крыма