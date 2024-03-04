https://crimea.ria.ru/20240304/raketnye-voyska-rossii-razbili-punkty-upravleniya-ukrainskimi-bpla-1135398107.html

Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛА

Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛА - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛА

Российские военные за сутки уничтожили более 80 украинских дронов в и разбили два вражеских пункта управления беспилотниками в зоне спецоперации. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T15:49

2024-03-04T15:49

2024-03-04T15:49

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 80 украинских дронов в и разбили два вражеских пункта управления беспилотниками в зоне спецоперации. Об этом в понедельник сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Кроме того, российские средства ПВО в течение суток сбили 81 украинский беспилотник в небе над Донецкой Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 14193 беспилотных летательных аппарата, 476 зенитных ракетных комплексов, 15348 танков и других боевых бронированных машин, 1231 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19325 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за суткиВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), авиация, артиллерия, потери всу