https://crimea.ria.ru/20240304/raketnye-voyska-rossii-razbili-punkty-upravleniya-ukrainskimi-bpla-1135398107.html
Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛА
Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛА - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛА
Российские военные за сутки уничтожили более 80 украинских дронов в и разбили два вражеских пункта управления беспилотниками в зоне спецоперации. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T15:49
2024-03-04T15:49
2024-03-04T15:49
министерство обороны рф
новости сво
ракетные войска
беспилотник (бпла, дрон)
авиация
артиллерия
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125675527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f2123e684d818b23d8444c2148f6e20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 80 украинских дронов в и разбили два вражеских пункта управления беспилотниками в зоне спецоперации. Об этом в понедельник сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Кроме того, российские средства ПВО в течение суток сбили 81 украинский беспилотник в небе над Донецкой Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 14193 беспилотных летательных аппарата, 476 зенитных ракетных комплексов, 15348 танков и других боевых бронированных машин, 1231 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19325 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за суткиВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125675527_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_9f40a5b25932928b07db30cd5e6c1b54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), авиация, артиллерия, потери всу
Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛА
Ракетные войска России за сутки разбили два украинских пункта управления БПЛА – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 80 украинских дронов в и разбили два вражеских пункта управления беспилотниками в зоне спецоперации. Об этом в понедельник сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновки Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские средства ПВО в течение суток сбили 81 украинский беспилотник в небе над Донецкой Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 14193 беспилотных летательных аппарата, 476 зенитных ракетных комплексов, 15348 танков и других боевых бронированных машин, 1231 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19325 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: