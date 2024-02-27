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ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников
ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.02.2024
ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников
Вооруженные силы России за сутки сбили еще один вражеский самолет Су-25 и 69 беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом сказано в сводке... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T16:02
2024-02-27T16:03
министерство обороны рф
himars
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки сбили еще один вражеский самолет Су-25 и 69 беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник.Также в небе над Харьковской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками сбиты 69 вражеских беспилотников и снаряд системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13523 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15252 танка и другие боевые бронированные машины, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19138 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери Украины за все время СВОБолее 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, himars, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво, вооруженные силы россии, потери всу
ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили вражеский Су-25 и 69 дронов

16:02 27.02.2024 (обновлено: 16:03 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабота пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С"
Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки сбили еще один вражеский самолет Су-25 и 69 беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Михайловка Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении ведомства.
Также в небе над Харьковской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками сбиты 69 вражеских беспилотников и снаряд системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13523 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15252 танка и другие боевые бронированные машины, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19138 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФHIMARSБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОПВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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