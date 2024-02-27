https://crimea.ria.ru/20240227/vsu-za-sutki-lishilis-esche-odnogo-su-25-i-69-bespilotnikov-1135252161.html

ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников

ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.02.2024

ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников

Вооруженные силы России за сутки сбили еще один вражеский самолет Су-25 и 69 беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом сказано в сводке... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T16:02

2024-02-27T16:02

2024-02-27T16:03

министерство обороны рф

himars

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

пво

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки сбили еще один вражеский самолет Су-25 и 69 беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник.Также в небе над Харьковской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками сбиты 69 вражеских беспилотников и снаряд системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13523 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15252 танка и другие боевые бронированные машины, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19138 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери Украины за все время СВОБолее 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, himars, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво, вооруженные силы россии, потери всу