https://crimea.ria.ru/20240210/pochti-500-bespilotnikov-mig-29-i-su-25-vsu-sbity-v-zone-spetsoperatsii-1134849616.html

Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации

Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации

Два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня сбиты за неделю в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T15:25

2024-02-10T15:25

2024-02-10T15:34

министерство обороны рф

новости сво

пво

авиация

воздушно-космический силы (вкс)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня сбиты за неделю в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса "С-300", а также восемь складов боеприпасов ВСУ.Ранее в военном ведомстве сообщили о срыве попытки ротации ВСУ и подвоза боеприпасов на Южно-Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атакахВслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу