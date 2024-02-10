https://crimea.ria.ru/20240210/pochti-500-bespilotnikov-mig-29-i-su-25-vsu-sbity-v-zone-spetsoperatsii-1134849616.html
Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации
Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации
Два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня сбиты за неделю в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T15:25
2024-02-10T15:25
2024-02-10T15:34
министерство обороны рф
новости сво
пво
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111172/23/1111722367_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_3b044d5025d4ea3342e40f0a8cd9b3e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня сбиты за неделю в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса "С-300", а также восемь складов боеприпасов ВСУ.Ранее в военном ведомстве сообщили о срыве попытки ротации ВСУ и подвоза боеприпасов на Южно-Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атакахВслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111172/23/1111722367_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_575c77aa5d1ca7c0d0614fb0cc008a6f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, пво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации
Два самолета и почти 500 беспилотников ВСУ уничтожены за неделю в зоне спецоперации
15:25 10.02.2024 (обновлено: 15:34 10.02.2024)