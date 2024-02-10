Рейтинг@Mail.ru
Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240210/pochti-500-bespilotnikov-mig-29-i-su-25-vsu-sbity-v-zone-spetsoperatsii-1134849616.html
Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации
Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации
Два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня сбиты за неделю в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T15:25
2024-02-10T15:34
министерство обороны рф
новости сво
пво
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111172/23/1111722367_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_3b044d5025d4ea3342e40f0a8cd9b3e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня сбиты за неделю в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса "С-300", а также восемь складов боеприпасов ВСУ.Ранее в военном ведомстве сообщили о срыве попытки ротации ВСУ и подвоза боеприпасов на Южно-Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атакахВслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111172/23/1111722367_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_575c77aa5d1ca7c0d0614fb0cc008a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, пво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации

Два самолета и почти 500 беспилотников ВСУ уничтожены за неделю в зоне спецоперации

15:25 10.02.2024 (обновлено: 15:34 10.02.2024)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня сбиты за неделю в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха", а также 488 беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса "С-300", а также восемь складов боеприпасов ВСУ.
Ранее в военном ведомстве сообщили о срыве попытки ротации ВСУ и подвоза боеприпасов на Южно-Донецком направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атаках
Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
 
Министерство обороны РФНовости СВОПВОАвиацияВоздушно-космический силы (ВКС)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Чем обернется требование к Сырскому "аудита" мобилизованных на Украине
15:41Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии
15:27Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
15:25Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации
15:0731 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
14:50ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море
14:23Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост
14:04В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок
13:49ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетов
13:26В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы России
13:07Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза
12:34Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
12:27В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с Россией
12:11МЧС предупредило об опасности схода лавин
11:41Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
11:20Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе
10:57Стрельбы в порту Новороссийска - причина
10:38Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД
10:14В Крыму порядка 80 центров реабилитации для зависимых работают незаконно
09:48Мощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе
Лента новостейМолния