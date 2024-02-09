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ВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атаках

ВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атаках - РИА Новости Крым, 09.02.2024

ВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атаках

Российские подразделения за прошедшие сутки отразили девять атак ВСУ на нескольких направлениях, потери противника за сутки превысили 1000 военнослужащих и 30... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T16:04

2024-02-09T16:04

2024-02-09T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили девять атак ВСУ на нескольких направлениях, потери противника за сутки превысили 1000 военнослужащих и 30 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп противника в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Григоровки ДНР. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике украинских войск в районах Красного, Кирово, Белогоровки, Клещеевки и Андреевки ДНР, а также отразили две атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 300 боевиков убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30.Также поражены два пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Приютного Запорожской области и Старомайорского ДНР. Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица "Мста-Б".На Херсонском направлении российские войска нанесли удары по противнику в районах Тягинки и Михайловки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 боевиков, пять автомобилей и гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:М777 и Krab горят в зоне СВО: уничтожено еще 750 украинских боевиковСуточные потери ВСУ превысили 1000 человекРоссийская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО

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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу